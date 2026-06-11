Türk askeri her yerde! Hayata tutunmaya çalışan vatandaşa Mehmetçik eli...

Dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin ve Türk milletinin menfaatlerini en yüksek düzeyde korumaya devam eden Mehmetçik bu kez acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için görev aldı. Hayata tutunmaya çalışan bir vatandaş için havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçağı Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftinin en kısa sürede ulaştırılmayı başardı.