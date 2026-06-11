Türk askeri her yerde! Hayata tutunmaya çalışan vatandaşa Mehmetçik eli...
Dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin ve Türk milletinin menfaatlerini en yüksek düzeyde korumaya devam eden Mehmetçik bu kez acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için görev aldı. Hayata tutunmaya çalışan bir vatandaş için havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçağı Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftinin en kısa sürede ulaştırılmayı başardı.
Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.