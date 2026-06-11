Anket Sonucu Dikkat Çekti: Türkiye'nin En Büyük Tehdit Olarak Gördüğü Ülke hangisi?
Pew Research Center'ın 2025 Küresel Tutumlar Araştırması, ülkelerin dış tehdit algılarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların yüzde 43'ü İsrail'i ülke için en büyük tehdit olarak değerlendirirken, Yunanistan'da ise yüzde 74'lük kesim Türkiye'yi en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti.
Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından Pew Research Center tarafından yayımlanan 2025 Küresel Tutumlar Araştırması, ülkelerin dış politika ve güvenlik algılarına ışık tuttu. Araştırmada vatandaşlara ülkeleri için en büyük dış tehdidin hangi devlet olduğu soruldu. Sonuçlar, küresel ölçekte güvenlik endişelerinin bölgesel gerilimlerle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Türkiye'de ilk sırada İsrail var
Araştırmaya göre Türkiye'de ankete katılanların yüzde 43'ü İsrail'i ülke için en büyük dış tehdit olarak değerlendirdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgedeki gerilimlerin Türk kamuoyunun tehdit algısını etkilediği yorumları yapıldı.
İsrail'de ise katılımcıların yüzde 52'si İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdi. Böylece iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, kamuoyu araştırmasına da yansıdı.
Yunanistan'ın gündeminde Türkiye
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Yunanistan'da ortaya çıktı. Yunanistan'da ankete katılanların yüzde 74'ü Türkiye'yi ülkeleri için en büyük tehdit olarak gördüğünü ifade etti.
Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve savunma politikaları konusundaki anlaşmazlıkların Yunan kamuoyundaki tehdit algısını şekillendirdiği değerlendiriliyor.
Avrupa Rusya'yı tehdit görüyor
Araştırmada Avrupa ülkelerinde Rusya'nın açık ara en büyük tehdit olarak görüldüğü ortaya çıktı.
- Polonya: yüzde 81
- İsveç: yüzde 77
- Almanya: yüzde 59
- Hollanda: yüzde 57
- Fransa: yüzde 50
Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa kamuoyunda oluşan güvenlik kaygılarının bu sonuçlarda etkili olduğu belirtiliyor.
ABD ve Çin rekabeti sürüyor
ABD'de katılımcıların yüzde 42'si Çin'i ülke için en büyük tehdit olarak gösterdi.
Asya-Pasifik bölgesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı:
- Japonya: yüzde 53 Çin
- Avustralya: yüzde 52 Çin
- Güney Kore: yüzde 40 Kuzey Kore
- Hindistan: yüzde 41 Pakistan
Sonuçlar, bölgesel güç rekabetlerinin kamuoyundaki tehdit algısını belirlemeye devam ettiğini gösterdi.
Birçok ülkede ABD tehdit olarak görülüyor
Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise bazı ülkelerde ABD'nin en büyük dış tehdit olarak öne çıkması oldu.
- Kanada: yüzde 59 ABD
- Meksika: yüzde 68 ABD
- Endonezya: yüzde 40 ABD
- Güney Afrika: yüzde 35 ABD
- Brezilya: yüzde 29 ABD
- Arjantin: yüzde 24 ABD
Özellikle Meksika'da ABD'yi tehdit olarak görenlerin oranının yüzde 68'e ulaşması araştırmanın en çarpıcı verilerinden biri olarak değerlendirildi.
Sonuç
Pew Research Center'ın araştırması, ülkelerin tehdit algılarının büyük ölçüde bulundukları coğrafyadaki siyasi ve askeri gerilimlerden etkilendiğini ortaya koydu. Türkiye'de İsrail'in ilk sırada yer alması, Yunanistan'da Türkiye'nin öne çıkması ve Avrupa'da Rusya'nın başlıca tehdit olarak görülmesi, küresel güvenlik dengelerinin kamuoyuna nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.