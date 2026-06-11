Anket Sonucu Dikkat Çekti: Türkiye'nin En Büyük Tehdit Olarak Gördüğü Ülke hangisi?

Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından Pew Research Center tarafından yayımlanan 2025 Küresel Tutumlar Araştırması, ülkelerin dış politika ve güvenlik algılarına ışık tuttu. Araştırmada vatandaşlara ülkeleri için en büyük dış tehdidin hangi devlet olduğu soruldu. Sonuçlar, küresel ölçekte güvenlik endişelerinin bölgesel gerilimlerle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de ilk sırada İsrail var

Araştırmaya göre Türkiye'de ankete katılanların yüzde 43'ü İsrail'i ülke için en büyük dış tehdit olarak değerlendirdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgedeki gerilimlerin Türk kamuoyunun tehdit algısını etkilediği yorumları yapıldı.

İsrail'de ise katılımcıların yüzde 52'si İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdi. Böylece iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, kamuoyu araştırmasına da yansıdı.

Yunanistan'ın gündeminde Türkiye

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Yunanistan'da ortaya çıktı. Yunanistan'da ankete katılanların yüzde 74'ü Türkiye'yi ülkeleri için en büyük tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve savunma politikaları konusundaki anlaşmazlıkların Yunan kamuoyundaki tehdit algısını şekillendirdiği değerlendiriliyor.

Avrupa Rusya'yı tehdit görüyor

Araştırmada Avrupa ülkelerinde Rusya'nın açık ara en büyük tehdit olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Polonya: yüzde 81

İsveç: yüzde 77

Almanya: yüzde 59

Hollanda: yüzde 57

Fransa: yüzde 50

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa kamuoyunda oluşan güvenlik kaygılarının bu sonuçlarda etkili olduğu belirtiliyor.

ABD ve Çin rekabeti sürüyor

ABD'de katılımcıların yüzde 42'si Çin'i ülke için en büyük tehdit olarak gösterdi.

Asya-Pasifik bölgesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı:

Japonya: yüzde 53 Çin

Avustralya: yüzde 52 Çin

Güney Kore: yüzde 40 Kuzey Kore

Hindistan: yüzde 41 Pakistan

Sonuçlar, bölgesel güç rekabetlerinin kamuoyundaki tehdit algısını belirlemeye devam ettiğini gösterdi.

Birçok ülkede ABD tehdit olarak görülüyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise bazı ülkelerde ABD'nin en büyük dış tehdit olarak öne çıkması oldu.

Kanada: yüzde 59 ABD

Meksika: yüzde 68 ABD

Endonezya: yüzde 40 ABD

Güney Afrika: yüzde 35 ABD

Brezilya: yüzde 29 ABD

Arjantin: yüzde 24 ABD

Özellikle Meksika'da ABD'yi tehdit olarak görenlerin oranının yüzde 68'e ulaşması araştırmanın en çarpıcı verilerinden biri olarak değerlendirildi.

Sonuç

Pew Research Center'ın araştırması, ülkelerin tehdit algılarının büyük ölçüde bulundukları coğrafyadaki siyasi ve askeri gerilimlerden etkilendiğini ortaya koydu. Türkiye'de İsrail'in ilk sırada yer alması, Yunanistan'da Türkiye'nin öne çıkması ve Avrupa'da Rusya'nın başlıca tehdit olarak görülmesi, küresel güvenlik dengelerinin kamuoyuna nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.