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Gündem Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da “Ata’nın izinde”ymiş!
Gündem

Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da “Ata’nın izinde”ymiş!

Yeniakit Publisher
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Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da "Ata’nın izinde"ymiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bugün gözaltına alınan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in, sosyal medya hesabından "ATAM İZİNDEYİZ!" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyete ve magazin dünyasının kirli ilişkilerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, siyaset dünyasına bomba gibi düştü. Toplumu ahlaki yönden çökertmeye çalışan bu yozlaşmış ağa yönelik operasyonda, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı takiple kıskıvrak yakalanan Beker'in, sosyal medyaya yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

“ATAM İZİNDEYİZ”

 

Sosyal medya hesaplarında her fırsatta "Atam izindeyiz" paylaşımları yaparak sözde "ilerici ve çağdaş" roller kesen Oğuzhan Beker'in fuhuş ve zehir bataklığının ortasından çıkması, kamuoyunda “Batı mukallitlerinin yozlaşması işte budur” yorumlarına neden oldu.

 

Milli ve manevi değerleri hedef alan, kendilerini ülkenin asıl sahibi gibi gören CHP zihniyetinin perde arkasındaki bu skandal, kirli ilişkiler ağının ne denli derinleştiğini açıkça kanıtladı. Halkı aydınlatma bahanesiyle her gün dürüstlük taslayanların, arka planda hangi gayrimeşru işlerin ve bataklıkların figüranı olduğu bu operasyonla bir kez daha tescillenmiş oldu.

BABASININ EVİNDEN ÇIKTI

Narkotik ve fuhuş operasyonu kapsamında Ankara Gölbaşı Tulumtaş'taki lüks ikametinde bulunamayan ve bir süre babasının milletvekili dokunulmazlığına sığınmaya çalışan şüphelinin, emniyet güçlerinin kararlı takibi sonucu gözaltına alındığı bildirildi.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Beker ve beraberindeki sözde "ünlü" isimlerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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