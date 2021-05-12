Türk askeri Filistin’e gitti mi? Filistin’e Türk askeri ne zaman gitti?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. Terör devleti İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 305'e çıktığı kaydedildi.

İşgalci İsrail’in kalleş saldırıları sonrası Türkiye diplomasi trafiğine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler’de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Filistin’e Türk askeri ne zaman gitti?

terör devleti İsrail’in Filistin’deki işgal ve zulmünü engellemek için, Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 54. Hükümet’in başbakanı olarak Filistin Devleti’nin talepleri doğrultusunda asker gönderdi. Başbakan Erbakan imzasıyla, Filistin’e Türk askeri gönderilmesine ilişkin alınan kararın Resmi Gazetede yayım tarihi; 22 Şubat 1997.