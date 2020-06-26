Türk askeri destek veriyor! Libya'da av başladı

Türkiye’nin verdiği askeri danışmanlık hizmetinden sonra Libya’yı hızlı bir şekilde terörist Hafter ve milislerinden kurtaran meşru hükümet güçleri, ülke genelinde terörist avı başlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Suriye, Afganistan, İran ve birçok Arap ve Afrika ülkelerinden getirdiği paralı teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar sonuç vermeye başladı. Özellikle milislerin boşalttığı il, ilçe ve kasabalarda terörist faaliyetlerinde bulunmak, sabotaj ve suikastler düzenlemek için bırakılan kripto teröristlere yönelik operasyonlarda şu ana kadar çok önemli 79 tane teröristin nokta operasyonu ile ele geçirildiği öğrenildi.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetinin danışmanlığında yürütülen operasyonlarda bu güne kadar yaralı veya şehit verilmediği öğrenildi.

Türkiye tarafından eğitilen Libya anti terör timlerinin yürüttüğü nokta operasyonlarda, hiçbir teröristin çatışmaya fırsat dahi bulamadan yakalandığı belirtildi.

Sorguya Türk görevliler de katılıyor

Yüzlerce teröristin yakalandığı operasyonlarda 79’unun çok önemli teröristler olduğu ve bunların sorgusuna Türk görevlilerin de katıldığı alınan bilgiler arasında bulunuyor.

Sabotajcı ve suikastçi bazı teröristlerin Fransa Lejyonunda eğitildiklerini, bütün ilişkilerini Türk yetkililerin katıldığı sorgularda itiraf ettikleri öğrenildi. Ayrıca Suriye, Sudan, Çad gibi ülkelerden getirilen paralı teröristlerin de BAE ve Mısır Silahlı Kuvvetler özel birimlerinde bomba, sabotaj ve suikast eğitimi aldıkları ve Libya’da sivillere yönelik bu eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Avukat nezdinde sorgulanan teröristlerin yer ve zaman belirterek işledikleri eylemleri itiraf ettikleri Libya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıt altına alındı.

Fransız lejyonuna eğitim alan teröristlerin Kimyasal ve biyolojik silah üretme ve kullanma eğitimi aldıkları bilgisine de ulaşıldı.

Fransızların işgal ve sömüre gücü olan Legion Etrance, ağırlıklı olarak sömürge ülkelerindeki kriminal kişilerden oluşuyor. Legion Etrange, Back Water ve Rus Wagner’Den daha vahşi ve acımasızlığı ile biliniyor. Bu katil askeri birimde yetişenlerin her türlü sorguda çözülmelerinin çok zor olduğu biliniyor. Ancak Libya’da ele geçirilen teröristlerin çapraz sorguda itirafçı olmaları, Lejyonun efsanesine de darbe vurdu.

Askeri uzmanlar, Libya’da ele geçirilen Lejon eğitimi alan teröristlerin bu askeri yapının mensubu olmadığı buradan kısa süreli öldürücü eğitim alan kişiler olduğunu belirtiyorlar.

Mısır ve BAE silahlı kuvvetleri tarafından eğitilen teröristlerin eğitildikleri birliklerin koordinatlarına varana kadar bütün bilgileri Libya polisine verdikleri belirlendi.

Libya Cumhuriyet Baş Savcılığının konuyu uluslararası yargıya da taşıyacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.