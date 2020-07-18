Türk antrenör, ünlü Amerikan şirketi ile Avustralya’da ilk sözleşme yapan antrenör oldu

MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Fitness hocası Volkan Özalp, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla fitness alanında dünyaca ünlü Amerikan şirketi "Bodybuilding.com" ile Avustralya’da ilk sözleşme yapan antrenör oldu.

Melbourne kentinde fizyoterapist ortağı Samet Kolay ile fitness salonu işleten Özalp, dünyaca ünlü Amerikan şirketi "Bodybuilding.com" tarafından düzenlenen ve binlerce antrenörün katıldığı etkinlikte, çalışma teknikleriyle dikkati çekti.

Özalp, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır fitness alanında uyguladıkları çalışma metotlarıyla Avustralya’da isimlerini duyurduklarını belirterek, ABD’de yapılan antrenmanlarda da ortaya koydukları tekniklerle başarılı bulunduklarını söyledi.

Elde ettikleri başarıların, "Bodybuilding.com" ile çalışmaya imza atan ilk Avustralyalı antrenör olmalarını sağladığına işaret eden Özalp, "Bizim antrenman sistemimizi o kadar beğendiler ki, çalışmalarımızı fitness dünyasına göstermek için bize fırsat verdiler. Burada (Avustralya'da) yaptıklarımız çok etkili ama şimdi ismimizi dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

- "İnsanların hayatını değiştirmeye çalışıyoruz"

Özalp, Avustralya’da düzenlenen çok sayıda yarışmaya katıldıklarını, çalıştırdıkları kişilere sağlıklı ve formda kalmayı öğretmeye çalıştıklarını anlatarak, "İnsanların hayatını değiştirmeye çalışıyoruz. Avustralya’da bir şov var, 'Biggest Looser'a katılıp, 'Avustralya’nın en şişman kadınına' yardımcı oldum. Ona 40 kilo kaybettirdim, 3 ayda hayatını değiştirdik." ifadesini kullandı.

2018'de ABD'de 3 bin 700 salondan yaklaşık 400 bin yarışmacıyla antrenörün katıldığı "en iyi gelişme gösteren" kişiler yarışmasının düzenlendiğini söyleyen Özalp, çalıştırdığı "Declan McGoven" isimli Avustralyalının, bu yarışmada birinci olarak 100 bin dolarlık ödülü kazandığını kaydetti.

Vücut sağlığının yetersizliğinden normal yollardan çocuk sahibi olamayan ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle tüp bebek yöntemine başvuramayan McGoven’ın doktor tavsiyesi üzerine spor salonuna geldiğini anlatan Özalp, uyguladıkları çalışma programıyla bu kişinin hem sağlığına kavuştuğunu hem de girdiği yarışmadan kazandığı parayla çocuk sahibi olduğunu kaydetti.

Özalp, şöyle devam etti:

"Eşinden çocuk sahibi olmak istiyordu ancak sağlığı yerinde değildi. Doktor ona 'kilo kaybedip sağlıklı, güzel bir hayat yaşaman lazım, o zaman çocuk sahibi olman için daha fazla şansın olur' demiş. Bize geldi, kilo kaybettirdik, kolesterolünü ve tansiyonunu düşürdük. 12 haftada dünya genelindeki en büyük yarışmaya girdi ve 100 bin dolar kazandı. Onu kazandıktan sonra bebeği de oldu. Her iki şey de bizi memnun etti."

Avustralya’daki başarısının ardından ABD’de öğrencisinin ödülü kazanmasıyla dikkatleri üzerine çektiğini söyleyen Özalp, "Amacımız, fiziksel ve mental olarak sağlığın önemini anlatmak." dedi.