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Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:42:00 -
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türk-Alman Üniversitesi ilanda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 23.05.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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