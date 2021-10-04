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Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi işçi alacak
Ekonomi

Türk-Alman Üniversitesi işçi alacak

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:21:00 -
Türk-Alman Üniversitesi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04.10.2021 -08.10.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecek.

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