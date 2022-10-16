Türk Aksakallılar Birliği’nden Akit’e çarpıcı değerlendirme

Yeni Akit Ankara

Türk dünyasının birliğine ilişkin Azerbaycan merkezli Türk Aksakallılar Birliği’nden (TAİB) Akit’e çarpıcı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk birliğine yaptığı büyük katkılara ilişkin övgü dolu değerlendirmelerde bulunan TAİB Başkanı, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi Agiller Meclisi üyesi Prof. Dr. Sudeyif İmamverdiyev son dönemde Türk dünyasının parlayan iki yıldızı Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin Türk dünyasının gelişmesi ve birliği için çok büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkat çekerek, “Erdoğan ve Aliyev büyük bir özveri ve çabayla büyük Türk birliğini inşa ediyor. İki liderin samimi ve kardeşlik hukukuyla attıkları ortak adımlar Türk birliğinin temellerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan ve Aliyev Türk dünyasnın hayalini gerçekleştiriyor

TAİB Başkanı Prof. Dr. Sudeyif İmamverdiyev şunları söyledi: “İki büyük lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk birliğini kırılmaz bir güce dönüştürmeye çalışıyor. İki liderin de Türk devletleriyle ilişkilerin daha da ısınması yönündeki sistemli faaliyetlerine tanık oluyoruz. Elbette bu çabaların arkasında bir yanda aynı köklere ve aynı tarihe sahip halklar arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme arzusu, ama daha derin bir anlamda Türk dünyası hizmet etme eylemi vardır. Türk birliğinin kırılmaz bir güç haline gelmesi hepimizin hayalidir. Bugün Erdoğan ve Aliyev’in ciddi bir çabayla geliştirmeye çalıştığı sürecin temel amacı, hayalimizi gerçeğe dönüştürmektir” Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki ay Semerkant'ta yapacağı zirve toplantısına ilişkin görüşlerini de paylaşan TAIB Başkanı İmamverdiyev, bu zirvenin Türk birliğinin gelecekteki umutlarına ışık tutacağına ve yol haritasının daha net hatlarını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydetti.

Erdoğan Türk dünyası için gecesini gündüzüne katıyor

TAİB Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı, Stratejist Elnur Eltürk de, Astana Zirvesi’nin dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamının aşılmasında büyük açılımlara sahne olduğuna dikkat çekerek, bunda iki kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in Türk birliğinin inşası ve dünya barışının tesisi için gösterdikleri çabanın büyük etkisi olduğunu söyledi. Eltürk, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Türk dünyasının birliği ve güçlenmesi için sarf ettiği çabalarla büyük hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’daki zirveye özel önem veriyor. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin barış misyonu ve tahılın tahliyesinin devamı ele alındı. Erdoğan aynı zamanda Kazakistan ve diğer Orta Asya Türk devletleri ile ilişkilerin gelişmesine de dikkat ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Türk dünyasının birliği için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Asya Türk devletlerinin Türk birliğine yönelik politikalarında daha aktif olmalarını istiyor” ifadelerini kullandı.