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Ekonomi Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak
Ekonomi

Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak

Türk Akreditasyon Kurumundan yapılan açıklamaya göre 11 personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:14:00 -
Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 3 (üç) İdari Personel pozisyonuna, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna ve 5 (beş) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna olmak üzere toplam 11 personel alınacak. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

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