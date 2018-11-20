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"Türk Akımı'na dahil olmaya hazırız"

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, denizden geçen kısmının inşaatı biten Türk Akımı'na katılmaya hazır olduklarını söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 00:45
"Türk Akımı'na dahil olmaya hazırız"

Türk Akımı'nın deniz kısmının inşasının tamamlanması vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen törene katılan Antiç, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le bir görüşme gerçekleştirdi.

'Enerji güvenliğini temin edecek'

Sırbistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamaya göre Antiç, projenin Sırbistan'ın ve Avrupa'da uzanacağı bölgenin enerji güvenliğini temin edeceğini ifade etti.

Antiç, "Türk Akımı projesinin gerçekleştirilmesi, Avrupa'nın bu bölgesinin enerji güvenliğini temin edecek. Sırbistan, komşularıyla birlikte Türk Akımı'nın devam etmesini sağlamaya hazır" dedi.

'Bölge için stratejik bir rol oynayacak'

Antiç, Türk Akımı'nın bölgenin tamamı için stratejik bir rol oynayacağının altını çizdi.

Sırp bakan, "10-15 milyar metreküp Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzanma ihtimali, enerji güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir şans. Proje, gaz ticaretinin ve gaza dayalı ekonominin geliştirilmesi için imkan sunuyor. Söz konusu ülkeler, Türk Akımı'na bağlanarak gaz transitinden önemli bir kar da elde edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlenmişti.

Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" derken Putin, projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini açıklamış ve Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 00:45
  1. İstanbul
  2. Türk Akımı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. Sırbistan
  6. Enerji Bakanı Fatih Dönmez
  7. Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic

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