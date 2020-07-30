"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram hareketliliği başladı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'daki tesislerde, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik başladı.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, Güvenli Turizm Sertifikası alan tesisler, misafirlerini kabul ediyor.

Haziranda iç pazarla başlayan turizm sezonu, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan başta olmak üzere uçuşların başladığı farklı ülkelerden gelen turistlerle devam ediyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, antik kentleri ve tarihi yapısıyla ön plana çıkan kentte, misafirlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.

- "Gönül rahatlığıyla tatillerini yapabiliyorlar"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde, yoğun çabalarla güvenli turizm sertifikasyonunu oluşturduklarını söyledi.

Sertifikasyonu alan tesislerin açıldığını anlatan Yağcı, 130'a yakın kriterle misafire güvenli tatil hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Yağcı, maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere önemli tedbirler alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tatilciler gönül rahatlığıyla tatillerini yapabiliyor. İç turizmden sonra, Ukrayna, Beyaz Rusya, İngiltere, Sırbistan ile devam eden bir dış turizm hareketliliğimiz var. Buradan misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Bunun özellikle Rusya, Almanya ve AB ülkeleriyle devam edeceğini ümit ediyoruz."

Önceliklerinin sağlıklı turizm hizmeti sunmak olduğuna işaret eden Yağcı, "Hayatın normal akışında tüm önlemleri alarak, güvenli tatil imkanı sağlıyoruz. Temmuz itibarıyla iç turizmde hareketlilik başlamıştı, Kurban Bayramı ile hareketliliğin daha da artığını görüyoruz." dedi.

- "Bayram sonrası için de talepler var"

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kalite müdürü Asuman Koçoğlu, hazirandan itibaren tesislerinin açık olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için talep olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Doluluk oranlarımız her gün artıyor. Bayram yoğunluğumuz yüzde 80'lere ulaştı. Bayram sonrası için de talepler var." ifadelerini kullandı.

Bir otelin genel müdürü Zafer Alkaya, tüm güvenlik ve hijyen önlemlerini alarak, misafirlere konforlu tatil imkanı sunduklarını kaydetti.

Antalya ve Belek bölgesinin yabancı turist anlamında Türkiye'nin en önemli merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Alkaya, "Ağustosta yüzde 30'u iç pazardan, yüzde 35'i Ukrayna ve Rusya, yüzde 20'si İngiltere ve yüzde 15'i Romanya, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerden misafir ağırlayacağız." diye konuştu.



