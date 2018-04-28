Turizmden rekor müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist Türkiye’ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36’lık bir artıştır” dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu protokol imza törenine katıldı.

CARİ AÇIK İÇİN ÖNEMLİ



Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Turizm İstişare Kurulu toplantısının Türk turizmi için tarihi bir önem taşıdığını belirterek, emeği geçen kuruluşlara teşekkür etti.

Yeni dönemde turizmin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için önemli bir sektör haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



“Önümüzdeki 10 yıllarda, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olacağı aşikardır. Daha önce yaptığımız Turizm Şurası bize çok önemli perspektifler kazandırmıştır. Turizm, Türkiye’nin stratejik bir sektörüdür. Allah’a şükür bu konuda önemli bir ivme kazandık. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin cari açığı da düşmeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıl resmi rakamlarla 47,1 milyar dolarlık cari açığa sahip Türkiye. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı-yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye’nin cari açığını kapatacak güce yetecek bir sektör olacak.”

Bakan Kurtulmuş, geçen yılki 26 milyar dolarlık turizm gelirini bu yıl 32 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek, “İnşallah 40 milyon turist hedefliyoruz. 2023’te de bu sayının 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm gelirine Türkiye olarak ulaşacağımızı ümit ediyorum. Rakamlar bizi ümitlendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda zor süreçlerden geçtik. Sadece Türkiye içerisinden değil, Türkiye çevresindeki siyasi türbülanslar Türkiye turizmini etkiledi. Bundan dolayı turist sayısında düşüşlere şahit olduk. Ama çok şükür 2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yılı oldu, 2018 çok daha kuvvetli olacak” diye konuştu.