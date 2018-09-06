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Turizmde zirveyi eğitim ile yakalayacaklar

2023 için konulan 50 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalamak için önemli çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarda önemli rolü bulunan otelciler, hizmetleri ile ön plana çıkmak için nitelikli istihdam konusunda hassas.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:57
Turizmde zirveyi eğitim ile yakalayacaklar

BUĞRA KARDAN

2023 için konulan 50 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalamak için önemli çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarda önemli rolü bulunan otelciler, hizmetleri ile ön plana çıkmak için nitelikli istihdam konusunda hassas. Sektör temsilcileri, bu çerçevede turizm ile ilgili lisans veya ön lisans mezunu, donanımlı elemanları kadrosuna katmaya yöneliyor.

ÜNİVERSİTELERE YÖNELİM ARTMALI

Antalya’da hizmet veren Wome Deluxe Hotel’in Müdürü Yusuf Gerçeker, otelciler için kalifiye, deneyimli çalışan bulmanın zorluğuna dikkat çekerek, “Bu sebeple turizm ile ilgili lisans ve ön lisans programlarına yönelim artmalı” dedi. Eğitime ve istihdama büyük katkı sunduklarına işaret eden Gerçeker, “Bünyemizde bulunan Wome Akademi’de gençlere teorik ve pratik eğitimler veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Personel sayılarının 540’a geldiğini kaydeden Gerçeker, bunun 250’sinin stajyer olduğunu dile getirdi. Gerçeker, “Stajyer arkadaşlarımızın bir bölümü turizm ile ilgili okullardan mezun olup akademimizde deneyimlerini ve donanımlarını arttırıyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB VE TUREB’DEN İŞBİRLİĞİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Rehberler Birliği (TÜREB) de nitelikli istihdamı arttırmak için önemli bir adım attı.  İki kurum gençlerin staj olanaklarını arttıracak bir anlaşmaya imza attı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün nitelikli eğitim sorununu çözmek için elinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizerek, “Rehberlik eğitimi alan öğrencilerimizin üye acentelerimizde zorunlu staj konusunda da işbirliği yapıyoruz. Acentenin rehber arayıp rehberin de acente aradığı bir süreç yaşıyoruz. Bazı acenteler rehber, bazı rehberler de acente bulamıyor. Bu soruna son vermek için yeni bir dijital platform oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

STAJ PROBLEMİ AŞILACAK

7 bin 500 acente ile 7 bin 500 rehberi aynı ortamda buluşturacaklarını anlatan Bağlıkaya, “İnşallah yeni dijital platformumuz ile eğitim ve staj problemi aşılacak” diye konuştu.

TUREB Başkanı Ali Zeki Apalı da rehberlerin kalifiye olması ve iyi bir eğitim alması adına TÜRSAB ile el ele verdiklerini söyledi.  Apalı, rehberleri staj imkânlarından faydalanmaya davet etti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:57
  1. Antalya
  2. TUREB Başkanı Ali Zeki Apalı
  3. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
  4. Türkiye Rehberler Birliği

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