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Turizmde yüzleri güldüren artışlar sürüyor

Türkiye yılın ilk 6 ayında 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
Turizmde yüzleri güldüren artışlar sürüyor

Türkiye yılın ilk 6 ayında 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu ile Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.


İlk 6 ayda yurt dışı ikametli vatandaş sayısı ile birlikte yüzde 11,81 artış oranına ulaşan Türkiye toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırladı ve toplam 12 milyar 603 milyon 642 bin dolar turizm geliri elde etti.


Kültür ve Turizm Bakanlığının “Ocak-Haziran 2019” dönemi sınır giriş çıkış istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun ilk 6 aylık gelir ve yurt dışı ikametli vatandaş rakamları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının “yabancı ziyaretçi” verilerine göre, Türkiye’yi geçtiğimiz Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 18,05 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı ziyaret etti. İlk 6 aylık rakamlarda ise turist sayısındaki artış devam ederken yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış oranı yakalandı ve 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırlandı.



İlk 6 ayda toplam ziyaretçi sayısı 21 milyonu aştı


Türkiye İstatistik Kurumunun üç aylık periyotlarda yayınladığı istatistiklere göre yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 artışla 7 milyar 973 milyon 963 dolar turizm geliri rakamına ulaşan Türkiye’yi 1 milyon 657 bin 406 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti. Türkiye’ye ilk çeyrek rakamlarıyla birlikte, 6 aylık dönemde, yüzde 4,27 artışla toplam 3 milyon 75 bin 24 yurt dışı ikametli vatandaş geldi. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması Ocak-Haziran 2019 döneminde 649 dolar olurken yine ilk 6 ayda yüzde 11,81 artışla, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Türkiye’nin Ocak-Haziran 2019 dönemi turizm geliri ise yüzde 9,9 artışla 12 milyar 603 milyon 642 dolar oldu.



En büyük artış oranı yüzde 30,29 ile Almanya’dan


Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçtiğimiz “Haziran” ayında Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’ndan yüzde 4,62 artış ile 1 milyon 35 bin 745 yabancı ziyaretçi ağırlanırken yüzde 30,29 ile en büyük artış oranı Almanya’dan yaşandı. Almanya’dan Türkiye’ye “Haziran” ayında 588 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi. İngiltere ise yüzde 17,22 artış ile 359 bin 462 ziyaretçi gönderdi. İngiltere’yi dördüncü sırada Bulgaristan ve beşinci sırada ise Ukrayna izledi.



Rusya Federasyonu ilk 6 ayın da birincisi


Kültür ve Turizm Bakanlığının “Ocak-Haziran” dönemi verilerine göre en çok ziyaretçi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,91 artış ve 2 milyon 709 bin 397 kişi ile Rusya Federasyonu’ndan geldi. Almanya yüzde 15,52 artış ve 1 milyon 802 bin 365 kişi ile ikinci sırada, Bulgaristan ise yüzde 25,14 artış ve 1 milyon 236 bin 280 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izledi. Antalya, İstanbul ve Edirne ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi girişinin yapıldığı iller oldu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
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