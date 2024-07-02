Turizmde gözümüzü uzaklara diktik! Turist sayısında hedef bakın ne?

Dilek Güngör, Türkiye'nin turizm hedeflerini ve stratejilerini değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıklamalarına yer veren Güngör, Türkiye'nin 2028'de turist sayısında ilk üçe, turizm gelirinde ise ilk beşe girmeyi hedeflediğini belirtti. ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya'da tanıtımların hızlandığını aktaran Güngör, Türkiye'nin 2023 yılında 60 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefiyle yola çıktığını vurguladı​. Güngör, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2028’de turist sayısında ilk üçe, gelirde ilk beşe girmeyi hedefleyen Türkiye gözünü uzak pazarlara dikti. ABD’de kasım seçimlerine kadar 100 tanıtım filmi yayınlanacak. Çin, Güney Kore ve Japonya’da da tanıtımlar hızlandı

Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolar hedefiyle yola çıkan Türkiye çıtayı yukarıya taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2028'de dünyada turist sayısında ilk üçe, turizm gelirinde de ilk beşe girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Stratejimizi buna gör kurguluyoruz" dedi. İlk 5 ayda 15 milyon 784 bin yabancı ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini anlatan Ersoy, "Bir önceki yılın yüzde 12.5 üzerinde… İlk beş ayda 3.3 milyon civarında da gurbetçi sayısı gerçekleşecek. Dolayısıyla toplam 19 milyon ziyaretçiyle ilk beş ayı tamamlamış gibi görünüyoruz. Şu anda yıl sonu hedeflere uygun gidiyoruz" diye konuştu.

Van'da başlayan Kültür Yolu Festivali'nin açılışında gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Ersoy, kişi başı gecelik gelire odaklandıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl 93 dolardı. Bu yıl hedef 103 dolar" dedi.

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ABD'YE ÖZEL TANITIM

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçtuğu her destinasyonu kendilerine hedef olarak belirlediklerini söyleyen Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kurulduktan sonra etkili bir tanıtıma başladıklarını, bu sayede sektörü krizlere dayanıklı hale getirdiklerini anlattı. Trump-Biden düellosunda milyonlarca kişinin izlediği Türkiye tanıtım reklamıyla ilgili de konuşan Bakan Ersoy, şunları anlattı: "Bunlar bugünden yarına olmadı. 4 yıl önce orada tanıtım faaliyetlerine başladık. Birçok global kanal ile anlaşmalar yaptık. Kasım ayındaki ABD seçimlerine kadar en etkili haber programlarında 100 tane Türkiye reklamı yayınlanacak." ABD'den gelen turist sayısının 2019'da 590 bin olduğunu, geçen yıl bu sayının 1.5 milyonu geçtiğini anlatan Ersoy, gelecek dönemde ortalama kalış sürelerinde global olarak bir azama beklediklerini, bu nedenle uzak destinasyonlara konsantre olduklarını vurguladı. Bakan Ersoy, "2028'e kadar hedefimiz 2.5 milyon turisti ülkemize getirmek. İngiltere'de de iddialı hedef koymuştuk. Bu yıl 4.4 milyona ulaştık. Japonya ve Güney Kore'de tanıtımları artırdık. Çin pazarında da 2.5 milyon turiste ulaşabiliriz" dedi.

Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden olan FTI'ın iflası sonrasında yaşanan süreci de değerlendiren Ersoy, "25 bin kişi ülkelerine sorunsuz bir şekilde döndü. FTI'ın dünya genelinde 400 bin rezervasyonu vardı. Bu rezervasyonların ülkemize gelmesi için alternatif tur operatörleriyle görüşüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN

Turizm bölgelerinin birçoğunda master plan olmadığını, belediyelere yazı yazdıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Plan olduğunda yoğunluklar, alt ve üst yapı yatırımları, ulaşım belirlenecek. Belediyelerin taşın altına elini koyması lazım. 'Kaynak yok' demeyip somut adımlar atsınlar. Kamuda kaynak her zaman yaratılır" dedi.

YABANCILAR ORTAKLIĞA GELECEK

Türkiye'nin gri listeden çıkışının özellikle turizm sektöründe de yabancı ortaklı yatırımları artıracağını kaydeden Ersoy, "Yabancı ortaklı yatırımlarda artış göreceğiz" dedi. Türkiye'nin turizm sezonunu 12 aya çıkarmak için çalıştığını, bu sayede eleman sorununun da kalmayacağını anlatan Ersoy, "Türkiye'deki personelin birçoğunu Arap ülkeleri transfer ediyor" diye konuştu.

ENFLASYON BİZİ DE RAHATSIZ EDİYOR

Döviz kuru ve enflasyonun sektöre ve maliyetlere olan etkisini de değerlendiren Ersoy, şöyle konuştu: "Enflasyonla bir savaş var. Enflasyon bizi de rahatsız ediyor turizmci olarak. Bir dalgalanma olduktan sonra oturana kadar o kur dengesi yine zarar ediyorsunuz. Sektör olarak önceliğimiz, enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması."

MYKONOS'A GİDİN, UCUZ MU?

Günübirlik kiralamalarla ilgili çıkan yasadan sonra bakanlıktan 40 bin evin belge aldığını söyleyen Bakan Ersoy, belgesiz çalışanlara da cezaların kesilmeye başlandığını söyledi. Son dönemde "Yunanistan Türkiye'den ucuz" paylaşımlarının hatırlatılması üzerine de Ersoy, şunları söyledi: "Yunan adalarında tek destinasyon neredeyse Türkiye… Tek alternatif olduğu için fiyatını ona göre tutuyor. Mykonos'a gidin bakın, fiyatların neresi ucuz?" diye sordu."