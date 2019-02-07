Turizmde büyümenin anahtarı

Buğra Kardan

Yerel seçimlerin ardından devreye girecek olan Turizm Geliştirme Fonu (TGF) ile ilgili çalışmalar sürüyor. Fonla 2023 için konulan 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefinin rahat bir şekilde yakalanacağı öngörülüyor.

Turizmde katma değeri arttıracak fonun bütçesi tanıtım faaliyetleri için kullanılacak. Kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak fonun yönetim kurulunda yer alacak 11 kişiden 8’i turizmcilerden oluşacak. Danışma kurulunda ise profesyonel otelcilere koltuk verilecek.

Ülkemiz büyüyecek

TGF, tur operatörlerinin ve otelcilerin de ilerisi için umutlarını artırıyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmin önünü açacak her girişimin ülkeyi büyütüp güçlendireceğini dile getirdi. Şu aşamada Türkiye’nin tüm bölgelerinin, kültürel öğelerinin tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Polatoğlu, “Bu anlamda yakında hayat bulacak fon önemli bir görev görecek” dedi.

TGF ile turizmin atılım yapacağını; operatörlerin ve otellerin gelirlerinin artacağını anlatan Polatoğlu, şunları söyledi: “Ne yazık ki daha evvel verimli ya da verimsiz her fuara katılıyor, elimiz boş dönüyorduk. Bundan böyle getirisi olmayan fuarlara ve kongrelere gitmeyeceğiz. Ayrıca efektif ve bölgesel çalışmalara odaklanacağız. Her bölgemiz ve yöremiz kendini tanıtma imkânı elde edecek. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı bir bütçe ayıracak. Böylece Kapadokya ve Yedigöller gibi doğal alanlarımız, Mardin ile Adıyaman gibi tarihi şehirlerimiz öne çıkacak.“

Turizm Geliştirme Fonu’nun kültür turlarına talebi tırmandıracağını kaydeden Polatoğlu, “Bu sayede katma değer artacak, 2023 hedefleri tutturulacak” ifadesini kullandı.

Yeni adımlar atılmalı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır da kültürel ve sanatsal değerleri ön plana taşımaya; ülkeyi çekim alanı haline getirmeye dönük faaliyetlerin fonlanması gerektiğini vurguladı. Bu manada TGF’yi yerinde bulan Bayındır, “Otellere akını artıracak, oda gelirlerini 600 dolardan bin dolara çıkaracak adımlar atmanın vakti geldi, geçiyor bile” diye konuştu.

Katma değeri artıracak çalışmalara yenilerinin eklemesini talep den Bayındır, “Şehirlerimizin doğal, kültürel, sanatsal yönleriyle iddialı olmaları için ilave kararlar alınmalı” şeklinde konuştu.

Birinci lige doğru

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TGF ile ortak bir akıl ve sinerji doğacağının altını çizerek, “Fonla birlikte sektörümüz, dünya turizminde birinci ligde ve daha üst seviyelerde oyuncu olma şansını yakalayacak. TÜRSAB kurulacak bu fonun yasa ile tanımlanmış üyelerinden birisi olacak” diye konuştu.

Başarılı örnekler çok

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Singapur ve Yunanistan turizm fonlarının da rolüyle devasa gelirler elde ediyor. Şehirlerine milyonlarca turist çeken bu ülkeler, ürünleri ve hizmetleriyle beğeni topluyor.