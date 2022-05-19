'Turizmde bir önceki yılı tutturamayız' diyenler çatlasın! Sırbistan'dan Alanya'ya haftada en az 3 direkt uçak seferi

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"Ekonomik kriz" çığırtkanlarının "Turizmde bir önceki yılı tutturamayız." söylemini çöp eden bir müjde geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sırbistan'dan Alanya'ya haftada en az 3 direkt uçuş gerçekleşeceğini söyledi.

Yücel'in aktardığına göre; Sırbistan’ın devlet havayolu firması AirSerbia, 19 Haziran itibariyle Belgrad ve Niş kentlerinden Alanya’ya haftada en az 3 uçuş gerçekleştirecek.

Turizm için müjde niteliğinde!

Gelişmenin Alanya turzimi için müjde niteliğinde olduğunu belirten Adem Murat Yücel, "Turizmimize güç katacak bir gelişmeyi daha sizlere duyurmanın sevinci içerisindeyim. Bu güzel gelişmenin kentimize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Seferlerin 19 Haziran'da başlayıp Ekim ayına kadar süreceğini belirten Başkan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Ekim ayı sonuna kadar sürecek seferler, Boeing 737-700 tipi uçaklarla gerçekleşecek. Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde Sırbistan Büyükelçimiz Hami Aksoy’un iş birliğinde Novi Sad şehri ile irtibatlarımızı arttırmak ve kardeş şehir ilişkilerimizi başlatmak için temaslarımız sürüyor. Sayın Bakanımıza ve sayın Büyükelçimize destekleri için Alanya’mız adına şükranlarımı sunuyorum.