Turizmde 2023 hedefi 75 milyar dolar gelir
Sağlık turizminde bölgesinin önemli bir merkezi haline gelen Türkiye, 2022 yılında sağlık turisti sayısında dünyada ilk sırada yer aldı. Bu yıl depremle birlikte bir azalma meydana gelse de turizmciler umutlu. Depremin olumsuz etkilerini çok hızlı bir şekilde atmayı başardıklarını söyleyen Tügiad Başkan Yardımcısı, Sanitas SPA Kurucu Ortağı Dr. Şebnem Akman Balta, Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolara yakın elde edilen gelirin bu yıl 75 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Ortalama yüzde 30-35 artış hedefliyoruz.75 milyar doların yüzde 5’ini minimum sağlık turistinden gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Türkiye pandemi döneminde krizi fırsata dönüştürmüş ve sağlık turizmi alanında hasta sayısı açısından dünya lideri olmayı başarmıştı. Son yıllarda özellikle saç ekimi, diş tedavisi ve SPA’nın öne çıktığı sağlık turizminde depremle birlikte gelir ve turist sayısında bir miktar gerileme olsa da turizmciler toparlanmanın hızlı olacağını düşünüyor. Özellikle SPA turistinde önemli bir artış beklediklerini söyleyen Şebnem Akman Balta“Pandemiden sonra kişisel bakımın önemi iyice anlaşıldı. Tedavi destekleyici ve kişisel bakımına önem veren turistlerin tercihi olan SPA da ivme yakalanmış durumda. Son dönemde ameliyat ve saç ekimi öncesi hamam ve masaj yaptıran müşterilerin sayısı oldukça arttı. SPA turisti kişi başına en az 400 dolar bırakıyor. Bu da ülkemize önemli bir döviz girişi sağlıyor” dedi.
SPA tedaviye destek oluyor
Ağrıları rahatlatan, kan dolaşımını hızlandıran, cildi güzelleştiren ve eklem rahatsızlıklarını gideren SPA’nın faydaları saymakla bitmiyor. Dört mevsim misafirleri ağırlama imkanları olduğunu söyleyen Şebnem Akman Balta, SPA’nın artık bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Özellikle evden çalışan insanların uygunsuz çalışma ortamları nedeniyle duruş bozuklukları yaşayabiliyor, ağrı çekebiliyorlar. Bu kişiler için büyük faydası oluyor. Ayrıca keyifli mekanlarda böyle hizmetler almazlarsa ilerde hastanelerde bunları yaptırmak zorunda kalacaklar. Bu hem daha keyifsiz hem de daha pahalıya mal olabilir” ifadelerini kullandı.