Turizmde 2021 hedefi: 30 milyon yabancı turist

Otelciler, bu sene 25-30 milyon yabancı turisti ağırlamayı planlıyorlar. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, “2021’de 25-30 milyon yabancı turist hedefini tutturmamız lazım. 2021 emekleme, ayağa kalkma yılı. 2022 ve 2023 de koşma yılları olacak” dedi. Çorabatır, bu sene için konulan hedefe ulaşmada belirleyici birinci etkenin aşı uygulaması; ikinci etkenin de hem Türkiye hem de Avrupa ile Asya’da Covid-19 vaka sayılarının gerilemesi olacağını belirtti.