Turizmcilere 10 milyar TL’lik destek paketi

TBB’den yapılan açıklamaya göre salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.



Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre olacak. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu’nun internet adresinde yayımlandı.



Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve 7 özel banka olarak sıralandı.

‘Bacasız sanayinin yanındayız’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “bacasız sanayi” olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirtti. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı “Turizm Destek Paketi Uygulaması”nı değerlendirdi. “Bacasız sanayi” olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.