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Turizmciler ‘bayram’ ediyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm beldelerinde talep patlaması yaşanıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:40
Turizmciler ‘bayram’ ediyor

Yaz tatiliyle birlikte dolu bir sezon geçiren turizmciler, bayramla birlikte 9 günlük tatilin de eklenmesiyle talep patlaması yaşıyor. Türkiye genelinde 2 milyonu yatak kapasitesine sahip tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca işletmeciler ek yatak arayışına yöneldi. Talebi karşılamaya çalışan tesisler, çareyi odalara ilave yatak koyarak aşmaya çalışıyor. Yaşanan hareketlilik fiyatlara da yansıdı. Sezon öncesi erken rezervasyon kampanyaları düzenlenen sektörde fiyatlar sezon başına göre yüzde 30-40 arttı. Tesislerdeki doluluk, tatil bölgelerindeki pansiyonlara yaradı. Otellerde yer bulamayan tatilciler, pansiyonlara yöneldi. Pansiyonlarda günübirlik konaklamanın fiyatı ise 150-200 TL civarına yükseldi. Sabah kahvaltısı ve internet hizmeti veren pansiyonlarda ise fiyat 250 TL’yi buluyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:40
  1. Kurban bayramı
  2. bayram tatili

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