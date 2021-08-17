  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı Paşa’dan uyarı: Türkiye ‘Geri Kabul Anlaşması’nı gözden geçirmeli! Yunanistan, PKK ve FETÖ’cü teröristleri neden iade etmiyor?

ABD'li diplomatlardan Joe Biden açıklaması: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi! Marcao takım arkadaşına önce kafa sonra tokat attı

"Hastaneler kilitlenir" dedi, AK Parti'yi uyardı: Muhalefet ellerini ovuşturuyor, hiçbirinin sesi çıkmıyor

Avrupa Parlamentosu'ndan Taliban'a çağrı

Biden: Orada kalmamız Rusya ve Çin'in işine gelir

Macron: Avrupa bunun sonuçlarına tek başına katlanamaz

Meral Akşener'in ekibi yine sahalarda! İYİ Partililer vatandaşla yumruk yumruğa kavgaya tutuştu

8 terörist etkisiz hale getirildi

BMGK'dan acil oturum sonrası Afganistan çağrısı
Bakan Dönmez'den 'Kastamonu' açıklaması! Verilmeye başlandı
Afet bölgesine yapılan bağış miktarı açıklandı
Kayserispor'da Sumudica bombası!
Dolar yeni güne böyle başladı
Ekonomi Turizmciler 25 Kasım’da Antalya’da buluşacak
Ekonomi

Turizmciler 25 Kasım’da Antalya’da buluşacak

Antalya’da bu yıl 11’incisi düzenlenecek “Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nde turizmin geleceği konuşulacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:33:00 -
Turizmciler 25 Kasım’da Antalya’da buluşacak

Akdeniz Turisk Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla gerçekleşƟ rilecek kongrenin ana teması “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği” olacak. Kongreye yurt içinden ve dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin tüm kesimleri ile fi nansman, danışmanlık, yaƨ rım, işletme, yöneƟ m, tedarikçi fi rmaların üst düzey, karar verici temsilcileri kaƨ lacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay