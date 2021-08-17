Turizmciler 25 Kasım’da Antalya’da buluşacak
Antalya’da bu yıl 11’incisi düzenlenecek “Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nde turizmin geleceği konuşulacak.
Akdeniz Turisk Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla gerçekleşƟ rilecek kongrenin ana teması “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği” olacak. Kongreye yurt içinden ve dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin tüm kesimleri ile fi nansman, danışmanlık, yaƨ rım, işletme, yöneƟ m, tedarikçi fi rmaların üst düzey, karar verici temsilcileri kaƨ lacak.