Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sezonu hazırlıkları ulusal ve uluslararası boyutta devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte tüm sektörlerin eylem planları değişkenlik gösterirken, turizm alanında da birçok yenilik hayata geçiriliyor. Mevsimsel olarak yaz aylarına geçilen süreçte tüm ülkeler turizm planlaması yaparken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Türkiye’nin tercih edilen ülkeler arasında yer alabilmesi için hayata geçirilen ilk projelerden olan “Sağlıklı Turizmde Sertifikasyon” dönemi başlatıldı. İkinci olarak ise turist alınan ülkelere bakanlık tarafından niyet mektupları gönderildi. Niyet mektupları, geçmiş yıllarda da Türkiye’yi tercih eden başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Japonya, Rusya, Çekya başta olmak üzere 70 ülkeyi kapsıyor. Mektup içeriğinde yolcu sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, tesislerde alınan önlemler, ulaşım araçlarında alınan önlemler gibi konu başlıkları detaylandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkelere gönderdikleri mektup dışında Dışişleri Bakanı ile birlikte telefon diplomasisine de başladıklarını bildirdi. Bakan Ersoy, “Mektuplarımız geçmiş yıl istatistikleri alınarak ülkemizi en çok tercih eden 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilikler, uluslararası örgütler ve yurt dışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla 11 Mayıs itibariyle ile iletildi. Bizlerde mektupların iletilmesinin akabinde ülkelerdeki muhataplarımıza telefon ederek niyet mektubundaki maddelerimizi anlatmaya ve tatillerini Türkiye’de geçirmelerine yönelik davetlerimizi yapmaya başladık” dedi.

Görüşmelerde Türkiye’nin sağlık altyapısı, il ve ilçe düzeyinde sağlık kuruluşları listesi ve kapasiteleri hakkında bilgiler verildiğini belirten Bakan Ersoy, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

“Başlattığımız sertifikasyon sistemi ile Türkiye’nin Covid-19 sürecinde turizm açısından güvenli bölge haline getirildiğini detaylı olarak belirtiyoruz. Niyet mektubumuza eklediğimiz sertifikasyon ve sağlık altyapımız ile ilgili bilgilendirmelerle muhataplarımızın aklında oluşabilecek tüm soruların yanıtlarını vermiş oluyoruz. Türkiye olarak tüm bu süreçlerde yalnızca vatandaşlarımızın sağlığı için değil, ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var, ‘Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var.’ Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu anlayışla sürdüreceğiz.”