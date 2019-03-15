0553 313 94 23

"Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor. Turizmin sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor, özellikle Antalya'da"- "Yeri temizleyen belediye işçisinden esnaf lokantasındaki garsona kadar, otobüs şoföründen taksiciye, pasaport polisinden sokaktaki trafik polisine kadar herkes sektörün bir paydaşı"

15 Mart 2019 Cuma 13:15
"Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor"

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun Antalya'da erken başlayacağını belirterek, turizmin sezonluk değil yıllık yapılması gerektiğini bildirdi.

Alanya'da beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olan İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden Ersoy, sezon öncesi sektörün taleplerini dinlediklerini belirtti.

Ersoy, turizmin başkentlerinden Antalya'da sezonu değil, turizm yılını konuştuklarını ifade etti.

Turizmin önemine işaret eden Ersoy, "Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor. Turizmin sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor, özellikle Antalya'da. Turizmi 12 aya yaymak sadece bakanlık olarak yapacağımız çalışmalarla mümkün değil. O yüzden belediyeleri tek tek ziyaret ediyorum. Belediyelerle birlikte yapacağımız çalışmalarla bunu 12 aya yaymamız mümkün." diye konuştu.

Hem sektör temsilcileriyle hem belediyelerle toplantı yaptıklarını ifade eden Ersoy, projeleri destekleyerek turizmi 12 aya nasıl yayacaklarını konuştuklarını aktardı.

- "Şehirleri kültür ve sanat açısından geliştirmeliyiz"

"Sonuçta şehirleri hem sanat hem kültür açısından bir yere getiremezsiniz, yaşam tarzını bir seneye çıkaramazsanız turisti 12 ay boyunca buraya getirme şansınız olmuyor. Bu yüzden belediyecilik çok önemli turizm kentlerinde." diyen Ersoy, turizmin sadece sektör paydaşlarıyla yapılacak bir iş olmadığını ifade etti.

Bakan Ersoy, yeri temizleyen belediye işçisinden esnaf lokantasındaki garsona kadar, otobüs şoföründen taksiciye, pasaport polisinden sokaktaki trafik polisine kadar herkesin sektörün bir paydaşı olduğunu anlattı.

"Bunu da başarmamızın, tabana yaymamızın en iyi yolu belediyelerden geçiyor. Bu işi sadece bakanlık olarak yapmayacağız, belediyelerle tabana yayarak yapacağız." diyen Ersoy, bu bağlamda ziyaretlere başladıklarını aktardı.

Paydaşlara ellerinden gelen desteği verecekleri vurgulayan Ersoy, projeleri dinleyeceklerini, talepleri alacaklarını söyledi.

Seçimlerde yeniden aday olan Belediye Başkanı Yücel de bakanlığın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek Bakan Ersoy'a turizmle ilgili rapor sunacaklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:15
  1. Alanya
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik ışıkları Yeşilay için hilale büründü
    1. Trafik ışıkları Yeşilay için hilale..
    2. Almanya’nın 5G ihalesi 19 Mart’ta..
    3. Şehit ateşi Malatya’ya düştü
    4. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    5. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    6. Karadeniz'e gitmeden önce..
    7. Kızıdaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    8. CRM Konferansı, İstanbul'da düzenlendi
    9. Mardin mutfak turizmine 5 milyon 500..
    10. Polis memuruna çarpıp ağır yaralayarak..
    11. Zeybekci: "10 yıl belediye başkanlığı..
    12. Enerji Bakanı Bursa’da
    13. Aliağa’ya dünya standartlarında..
    14. Bakan Koca, Konya’da tıp..
    15. Van'da alışveriş festivali başladı
    16. Yeditepe Üniversitesi'nde, "Ceza..
    17. Turgutlu’da eş zamanlı esrar operasyonu
    18. Vali Akbıyık’tan Derecik ve Şemdinli..
    19. Akşener, Manisa’da seçmenleriyle..
    20. "Teknolojiye her zamankinden daha..
    21. Adana Kent Sorunları Sempozyumu başladı
    22. Borsa ilk yarıda yükseldi
    23. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    24. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    25. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son..
    26. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi son..
    27. Bulgaristan'dan Bursa'ya gelip..
    28. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan..
    29. Başkent’te sağanak yağış yolları göle..
    30. İSİPAB 14. Konferansı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler