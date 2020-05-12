Turizm merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya girişlerde denetimler artırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin girişlerindeki uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Muğla ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlardaki uygulama noktalarında denetimler artırıldı.



Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Durdurulan araçlardaki şoför ve yolcuların kimlikleri, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) ile kontrol ediliyor.

Vali Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erdem Karaman, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ile Muğla-Denizli sınırındaki Gazeller uygulama noktasında incelemelerde bulundu.



Civelek, durdurulan araçlardaki sürücüleri, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve araç içerisinde de sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Muğla'nın seyahat kısıtlaması kalkan iller arasında yer aldığını hatırlatan Civelek, "İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında, giriş yapan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, evde izlem formu imzalatılıyor. Vatandaşların 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları sağlanıyor ve bu kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgileri başta sağlık birimleri olmak üzere muhtarlar ve kolluk birimleriyle paylaşılarak, takibi sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun bir aradan sonra pazar günü sokağa çıktıklarını hatırlatan Civelek, yarın da 11.00-15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkacağını belirtti. Bu nedenle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Civelek, kısıtlamanın kalkmasının yürüme mesafesiyle sınırlı, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla olduğunu vurguladı.



