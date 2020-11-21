  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:34:02 -
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

ANTALYA (AA) - Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasıyla sakinlik başladı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da alışveriş merkezleri, mağaza, kuaför, restoran, lokanta ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve tekstil ürünlerini içeriye alarak kepenkleri indirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde normalde yoğunluğun oluştuğu Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde kısıtlama saatinde sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapma koşuluyla açık kaldı.

Öte yandan sokaklarda sadece kısıtlamalardan muaf tutulan görevliler olduğu gözlendi.

- Muğla

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, cadde ve sokakları ile yürüyüş yolları boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’
Medya

Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’

Laikçi solak medyanın el üstünde tuttuğu Seren Serenngil, 40 yılda bir doğruları konuşarak sapkınlara tepki gösterdi. Selin Ciğerci örneği ü..
Elon Musk'tan radikal karar! En ucuz aracı piyasadan çekecek
Ekonomi

Elon Musk'tan radikal karar! En ucuz aracı piyasadan çekecek

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, en ucuz modeli olan Model 3'ün 2021'den itibaren satıştan çekileceğini açıkladı.
Yer: Konya... Türk ve İngiliz jetleri peş peşe havalandı
Gündem

Yer: Konya... Türk ve İngiliz jetleri peş peşe havalandı

Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay