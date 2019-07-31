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Turizm istatistikleri

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar oldu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Turizm istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı ve 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 87,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 12,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 5 milyar 576 milyon 564 bin doları kişisel, 2 milyar 397 milyon 399 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

- Kişi başı ortalama harcama

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 625 dolar, yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15,3 artarak 12 milyon 762 bin 346 kişi oldu. Bunların yüzde 90,1'ini (11 milyon 499 bin 211 kişi) yabancılar, yüzde 9,9'unu (1 milyon 263 bin 135) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 34,4 azalarak 1 milyar 82 milyon 543 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 967 milyon 276 bin doları kişisel, 115 milyon 266 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 443 dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
  1. ikinci çeyrek
  2. turizm istatistikleri
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

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