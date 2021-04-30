Turizm hizmetleri sağlıklı şekilde sunulacak

Ersoy, “2020’ye göre Türkiye’nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı şekilde sunulacak” dedi. Ersoy, Türkiye’den dönüş yapan turistlerde Covid-19 görülme oranlarının da düşük olduğuna dikkat çekti.

Kısıtlamalar turistleri kapsamıyor

Ayrıca perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma uygulanacağını anımsatan Ersoy, “Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye’yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar. En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor, hem açıklar hem de çok daha rahat oluyor. Artı bir bakıma turist olmak avantajlı oluyor Türkiye’de” diye konuştu.