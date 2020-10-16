  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak
Ekonomi

Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır" - "2021 yılının da turizm açısından toparlanma olmasını beklemekle birlikte zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:08:54 -
Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin, "Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Eresin, TBB'nin, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla başlanacak Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Müberra Eresin, sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır. Uygulama detayları henüz Kredi Garanti Fonu tarafından açıklanmadı. Uygulama detayları da çok önemli. Detaylarına bakacağız. 2021 yılının da turizm açısından toparlanma olmasını beklemekle birlikte zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır." ifadelerini kullandı.

2021 yılında turizm gelirlerinde beklenen toparlanmayı sağlayabilmek için önlemleri şimdiden almak gerektiğini aktaran Eresin, "Hali hazırda bu yıl sonuna kadar geçerli KDV indirimleri başta olmak üzere, normalleşme desteği, kısa çalışma ödeneği ve bazı istihdam uygulamaları ile vergisel uygulamalar, sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları gibi uygulamaların devamı sektör açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme
Siyaset

Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen yangın felaketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Yangını söndürmed..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay