Turizm çetesine seslendi: '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok!'
Turizmci Murat Serim turizm sektörünün katili olan çeteleşmiş turizmcileri topa tuttu. Serim '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok!' dedi. Bu durumu Avrupa ile karşılaştırarak işin içinden çıkmaya çalışanlara da ders niteliğinde cevaplar verdi.
Turizmci Murat Serim turizm sektörünün katili olan çeteleşmiş turizmcileri topa tuttu. Serim '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok!' dedi. Bu durumu Avrupa ile karşılaştırarak işin içinden çıkmaya çalışanlara da ders niteliğinde cevaplar verdi.
Serim turizmcilere seslenerek '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok! Türkiye'de kahve 4 euro, İspanya'da, Fransa'da 2 euro. Bu nasıl bir iş? Maliyet fazla deniyor ama Avrupa'da asgari ücret 3 kat fazla.' ifadelerine yer verdi.