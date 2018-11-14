Turizm cennetinde büyük yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor
Antalya'da orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının tehdit ettiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor.14 Kasım 2018 Çarşamba 21:30
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle alevler yayılıyor
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.
Vatandaşlar tahliye ediliyor
Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.
4 mahalle tehdit altında
Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.
YORUM YAZ