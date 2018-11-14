Turizm cennetinde büyük yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle alevler yayılıyor

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.

Vatandaşlar tahliye ediliyor

Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.

4 mahalle tehdit altında

Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.