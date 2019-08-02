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Turizm başlığında son 7 ayda 100 binden fazla haber yapıldı

Türkiye’de 2019 yılı başından beri turizm başlığı altında 145 bin 80 basın haberi çıkarken, yaz döneminin gelmesi ile birlikte haber adetlerinde de artış yaşandığı gözlendi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:00
Turizm başlığında son 7 ayda 100 binden fazla haber yapıldı

Türkiye’de 2019 yılı başından beri turizm başlığı altında 145 bin 80 basın haberi çıkarken, yaz döneminin gelmesi ile birlikte haber adetlerinde de artış yaşandığı gözlendi.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm başlığı altındaki basın haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 başından beri turizm başlığı altında 145 bin 80 haber çıkışı görülürken, sadece son 3 ayda çıkan haber adedinin 56 bin 763 olduğu kaydedildi. Turizmdeki hareketliliğin medyaya da yansıdığı görülürken, turizmdeki gelir artışının da aynı şekilde medyada yer aldığı kaydedildi. Bayram tatilinin yaklaşmasıyla beraber, turizm sektörünün tatil beklentisi de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını savunurken, iş dünyası ise çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek düşüncesiyle tatilin uzamasına sıcak bakmıyor.



Ajans Press ve ITS Medya’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki turizm geliri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,2 artarak 7 milyar 973 milyar 963 bin dolara ulaştığı belirlendi. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarken, 12 milyon 762 bin 346 kişi olduğu saptandı. Bu kişilerin de yüzde 90,1’ini yabancılar oluştururken, yüzde 9,9’unu yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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