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Turizm Bakanı'nın atadığı ve dilekçe bile yazmayı bilmeyen Nalan Apa, tepkilerin ardından istifa etti!

Turizm Ajansı'nın Genel Müdürlüğü görevine getirilen Nalan Apa, eski tweet'lerinin ortaya çıkması sonrası gelen tepkilerin ardından "kamuoyu açıklaması" karışımı bir istifa dilekçesi verdi. Apa'nın dilekçe yazmayı bile bilmemesi dikkat çekti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:58
Turizm Bakanı'nın atadığı ve dilekçe bile yazmayı bilmeyen Nalan Apa, tepkilerin ardından istifa etti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın genel müdürlük koltuğuna Nalan Apa'nın getirilmesi, tepkilerin yükselmesine neden oldu.

"Kişisel nedenlerle affımı istiyorum"

Tepkilerin ardından Bakanlık, harekete geçerek, Nalan Apa'nın geçmişte attığı tweetler'den dolayı istifasını aldı. Apa, istifa dilekçesinde, "...görevden kişisel nedenlerle affımı istediğimi Yönetim Kurulu'na bildirmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!

Dilekçe yazmayı bile beceremeyen Apa'nın kamuoyu açıklaması yapar gibi dilekçe yazması ise dikkat çekti.

İşte o 'kamuoyu açıklaması' gibi yazılan sözde dilekçe:

 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:58
  1. Nalan Apa
  2. Turizm bakanı
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

YORUM YAZ

  • Basak HurBasak Hur2 sa önce
    “İstifa almak” iş hukukuna aykırıdır, mobbing den cezası vardır
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc3 sa önce
    Esas mesele atlanıyor, onu işe alanlar hâlâ orada ve düşünün bu zihniyetteki personel alımı yapanlar daha kimleri almıştır.AKPARTİ'nin en büyük zaaflarından biri içerdeki denetleme sisteminin bozuk olması ve akparti ve devlet aleyhine olanların Akpartili kisvesi altında iş yapmalarına karşı onlara hiçbir müdahalenin yapılmaması.Akparti bu yüzden milletten uzaklaşıyor.Onların yaptıkları ihanetler akparti yapmış olarak görünüyor.Sıla'yı organize edenler de bu kadını buraya alanlarda ve daha niceleri hâlâ aktif ve görevlerinin başındalar...YAZIK!
  • KanuniKanuni3 sa önce
    Bu gereğini yapmış peki bunu atayan ne yapmış ?Bu işler sonun başlangıcı oluyor.
  • Markadan vurma müslüman Markadan vurma müslüman 3 sa önce
    Istifa da dilekçenin şeklinin önemi yoktur istifa soverek de sayarak da olur ben işi bıraktım bundan sonra sen yoluna ben yoluma da yazabilir onun için boş işlerle uğraşmadan hak ne ise ona bak orada olmaması gereken biri ama insanları aşağılayarak onların seviyesine inmeniz sizinde onlardan farkınızın olmadığını gösterir. Allah sizi affetsin müslüman
  • AgaAga5 sa önce
    Böyle başa böyle tarak . Atama bilmeyerek değildi ki
  • Nur Nur 8 sa önce
    Aman eksik olsun senin yanıtımın olduğun yerde kal gerekyok
  • CezaCeza8 sa önce
    Bu kadinin sucu yok ki, asil suc bu kadini bu pozisyona koyanda, onu bu pozisyona atayani bakanliktan aticaksin......
  • Kızıl ElmaKızıl Elma9 sa önce
    Kadın bakandan daha onurlu çıktı..Ben Bakan olsam danışmanlarımı hepsini kovarım..Ama eğer kendisi bulmuşsa kendiside İstifa etmesi gerek bu onur meselesi,,,Vallahi çok ayıp..demek bilgiye ve tecrübeye sahip değildir...
  • palavradedektörüpalavradedektörü10 sa önce
    Dilekçede kusur bulunmuyor ama az kitap okuyan bünyeler metnin temasını anlayamamış olabilir.
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut10 sa önce
    Onu atayan zihniyet halen bakan...
  • İ.KESKİNİ.KESKİN11 sa önce
    Dilekçe bile yazmayı bilmiyor diyorsunuz da, ben bu hanımın yurt dışında uzun süre kaldığını anladım. Tarih sağ üstte Makam solda kişi adı sol altta üstünde imza var. Büyük harflere yorum yapamam ama kendi birikimini yansıtmış bence.
  • Osman TürkOsman Türk11 sa önce
    Bakan niçin istifasını vermiyor ? Bu bayanda sorun yok, soyu sopu belli. Asıl kabahat onun atamasını onaylayan bakanda. Delikanlıysa, istifasını verir.
  • HülyaHülya11 sa önce
    Bu bakanın turizm firması Ets tur ile umreye gittim , bize rehberlik eden hocanın belinde fetö nün kapatılan nüans turizmin çantası ile bizi dolaştırdı ve fetöcü olduğunu düşündüğüm ve sadece bizimle oraya gelen şirket Görevlisi Kasım’ın ilgilendiğine bizimle geri dönmeyen bu ailenin yurt dışına buradan kaçırıldığını düşündüm hep ama delilim olmadığı için sustum. Sadece şirkete geldiğimde hocalarının terör örgütü olarak adlandırılan bir gurubun çantasını nasıl taşır diye şikayette bulundum
  • MuhammedMuhammed11 sa önce
    Güzel bir gelişme ama bu şahıs göreve getirilmeden hiç araştırılmamışmı?basit bir memur ataması yapıldıktan sonra aylarca güvenlik araştırması yapılırken,maliye bakan yardımcılığına getirilen OSMAN DİNCBAŞ ın begendiği tiwit ler hiçmi incelenmez.bu görevler öğretmenlikten hemşitelikten imamlıktan vs...daha mı az önemli???
  • VeliVeli11 sa önce
    Oh olsun
  • edep ya huedep ya hu11 sa önce
    yazıklar olsun bunu atayanlara ondan sonrada seçimde milletden oy bekleyin.
  • Turizm bakanı için mi acaba?Turizm bakanı için mi acaba?11 sa önce
    CHP sırf kendi adamlarını atayıp AKP’lileri işten atıyorlar,gûya AKP’nin turizm bakanının böyle AKP düşmanı ve vatan aleyhine birini ataması ne demek oluyor?Acaba işbirlikçiler de Nalan Apa Turizm Bakanı makamından olmasın diye mi istifa ediyor?
  • Turizm bakanı için mi acaba?Turizm bakanı için mi acaba?11 sa önce
    CHP sırf kendi adamlarını atayıp AKP’lileri işten atıyorlar,gûya AKP’nin turizm bakanının böyle AKP düşmanı ve vatan aleyhine birini ataması ne demek oluyor?Acaba işbirlikçiler de Nalan Apa Turizm Bakanı makamından olmasın diye mi istifa ediyor?
  • Özgür Özgür 12 sa önce
    Hasan isimli yorumcuya: okuyucuların konuşmasını dinlemeden Türkçe konuşamadığını ne biliyorsun? Yazamıyor demeliydim. Kendi yazdığına bak, İngiliz konuşmasının Türkçe yazımı gibi iken nasıl eleştiriyorsun?!
  • DumanlıDumanlı13 sa önce
    Bu bayanın atamasını yapan bakanı Kılıçdaroğlu mu atadı.
  • ÖmerÖmer13 sa önce
    İsabet olmuş görevden alınacağını tahmin etmiştir nerden buluyorlar böylelerini anlamış değilim
  • Deli İboDeli İbo13 sa önce
    Bir laf vardır, "Eski yediğin hurmalar, bir yerlerini tırmalar". Zamanında yaptığın kifayetsizliğin, bu gün karşına çıktı. Kıvırma imkanıda yok, iş güzel vazgeçmekte zor, bu durumda böyle istifa dilekçedi yazılır ne yapsın garibim ömründe bu düzeyde bir makammı göreceği var.Asıl kabahat bu mendebura araştırmadan görev veren zattır. Belki oda onun kafasındandır, inuda araştırmak lazım.
  • turkturk13 sa önce
    Turizm Bakanı HAINDIR MIKI.. FETOSUNAK ARTI BU HAINLERI NEDEN HALA TUTUYOR... AILE BAKANINI DA UNUTMAYIN.. AVRUPA MERAKLISI
  • hasanhasan14 sa önce
    Kardes ne kafa var sizde ya. Okuyucularinizin yuzde doksani turkce konusmayi bilmiyor, kadinin yazdigi dilekce mi dikkatinizi cekiyor?
  • Hakan AysenHakan Aysen14 sa önce
    Amellerde önemli olan niyettir.... dilekçe yazmayla Mı oluyor kuru kuru çakmayın yeter partinin içine ettiniz
  • ayhan ayhan 14 sa önce
    Alman liseli bakan olursa, amerikan liseliyi müdür yapar ! Normal. Reisin etrafında kimse kalmamış galiba ! Vahdettin de ittihatçı değil diye birine görev vermiş ! Tac elden gitmiş !!!
  • Özgür Özgür 15 sa önce
    Deyimler: Kendi ayağına sıkmak, kuyusunu kazmak, düşmana sırtını dayamak...

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