0553 313 94 23

Turizm Bakanı Ersoy, Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
Turizm Bakanı Ersoy, Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 milyon euroluk bir çalışma yapılacağını söyledi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lefkoşa Surları içerisinde Kirlizade Sokak’ta bulunan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Ziyarette Ersoy’a KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yapılan protokolle Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 milyon euroluk bir çalışma yapılacağını söyledi. Çalışmanın 3 yıl sürmesini beklediklerini kaydeden Ersoy, “(Cami) Kıbrıs’ta uzun yıllar hizmet verecek hale getireceğiz” dedi.



TİKA ofisi açılıyor


İş birliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde düzenleme görevi olan TİKA’nın bir ofisini de Kuzey Kıbrıs’ta açma kararı verdiklerini ifade eden Ersoy, çalışmaların yakında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Bu adımın TİKA’nın KKTC’deki yatırım ve faaliyetleri için gerekli bir adım olduğunu kaydeden Ersoy, bu adımla birlikte TİKA’nın birçok sosyal sorumluluk projesini bakanlık adına üstlenebileceğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma yönünde sorulan bir soru üzerine Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek vereceklerini, reklam tanıtım desteği de vereceklerini ifade etti.



“Aktarmasız uçuş için çalışma yürütülüyor”


Uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili ise hem uçuş sayılarının arttırılması hem de aktarmasız uçuşlar için çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, hiç uçak değiştirmeden Kuzey Kıbrıs’a yolculuk için bir çalışma yapıp hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin yeterli ve değerli olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Burada fiyatlara takılmamak lazım, fiyat sübvansiyesine kapılmamak lazım. Doğru bir tanıtımla, doğru ulaşım politikalarıyla gelebilecek turisti buraya getirmek lazım. Doğru bir şekilde tanıtımını yapabilirsek fazlasıyla turist alacağız” dedi.


Ersoy, hedeflerinin 2020 itibarıyla planlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir tanıtımla yabancı turist sayısını Kuzey Kıbrıs’ta arttırmak olduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam ediyor
    1. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    2. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    3. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    4. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    5. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    6. Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu
    7. Başkan Bulut’un Mercidabık Zaferi..
    8. SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
    9. Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
    10. PFDK kararları açıklandı
    11. Umurbey Belediyesi şirket..
    12. Mut’ta üreticiler kooperatif kuruyor
    13. Kırşehir Valiliğinden avcılara uyarı
    14. Hamas'tan Paraguay'a "terör listesi"..
    15. Vücudunuzu green juice ile arındırın
    16. Basketbolda Turgutlu Belediyespor’un..
    17. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    18. Kumru ve yavruları yuvadan göç etti
    19. Türk inşaat sektörü dünya ikincisi oldu
    20. Bellona Kayseri Barbee’yi transfer etti
    21. Arap Emrah çete suçlamalarını kabul..
    22. Aksaray’daki dolu afetinde zarar gören..
    23. Bakanlık sosyal medyadan ormanlara..
    24. Diyarbakır’a 2020 yılında turizm fuarı..
    25. Bakan Pakdemirli üzüm rekoltesini..
    26. Edremit’te yangın!
    27. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin:
    28. Marketin ortasında iğrenç olay!
    29. Büyükşehir Belediyesi Hayvana verdiği..
    30. Bilinçli tarımla mısır verimi katlandı
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal