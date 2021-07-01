Turistlerden büyük skandal! Türk Lirasına bakın ne yaptılar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye de turist akınına uğradı. Birkaç turistin bir restoranda yaptığı hareket, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hesabı ödeyeceklerdi...

Sosyal medyada yayılan videoda, yemek yedikleri restoranın garsonundan hesabı isteyen turistler, hesabın gelmesinin ardından ödeyecekleri miktara bakıp, hesap defterini kapattı. Ardından kamera, masadaki diğer 2 kişiye doğru döndü.

Türk lirasıyla burunlarını sildiler

Daha sonra hesabı ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çıkardıkları Türk lirasıyla burunlarını sildi. Turistlerin skandal hareketleri, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, turistlerin gözaltına alınmasını talep etti.