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Gündem Turistlerden büyük skandal! Türk Lirasına bakın ne yaptılar
Gündem

Turistlerden büyük skandal! Türk Lirasına bakın ne yaptılar

Türkiye’yi ziyaretleri sırasında yemek yedikten sonra hesabı ödeyen turistlerin Türk Lirasına karşı skandal hareketi tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:43:00 -

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye de turist akınına uğradı. Birkaç turistin bir restoranda yaptığı hareket, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hesabı ödeyeceklerdi...

Sosyal medyada yayılan videoda, yemek yedikleri restoranın garsonundan hesabı isteyen turistler, hesabın gelmesinin ardından ödeyecekleri miktara bakıp, hesap defterini kapattı. Ardından kamera, masadaki diğer 2 kişiye doğru döndü.

Türk lirasıyla burunlarını sildiler

Daha sonra hesabı ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çıkardıkları Türk lirasıyla burunlarını sildi. Turistlerin skandal hareketleri, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, turistlerin gözaltına alınmasını talep etti.

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