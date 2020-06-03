Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek

Son yıllarda hava sporlarında da merkez haline gelen travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale’de uçuş gerçekleştiren yerli ve yabancı turistler, artık gökyüzünden baktıklarında hurda araçların bulunduğu depoyu görmeyecek.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, hava sporları turizminde de büyük ilgi görüyor. Beyaz cennet, yamaç paraşütü, sıcak hava balonu ve Gyrocopter ile Pamukkale’yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin yeni rotası oldu. Pamukkale Belediyesinin Akköy Mahallesi sınırları içinde kapanan belediyelerden gelen hurda halindeki araçların bulunduğu depo olarak kullanılan alanı ise adrenalin sporlarını yapanlar için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Bu konuda bir çalışma yapan Pamukkale Belediyesi, hurda araçların bulunduğu alanda temizlik çalışması başlattı. Kısa sürede alanda bulunan yaklaşık 90 ton metal atık temizlendi. Hem bölgede yaşayan vatandaşlar hem de adrenalin sporlarıyla uğraşan ve Pamukkale’nin doğal güzelliklerini izlemek isteyenler görsel olarak kötü görüntüden kurtulmuş oldu.

Yapılan bu çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getiren mahalle sakini Necati Yenen, “Hurdalık olarak kullanılan bu alanın karşısında oturuyorum. Daha önce eski araçlar vardı. Bu çok kötü bir görüntüye neden oluyordu. Bizi bu çirkin görüntüden kurtaran Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hurdalar olduğu zaman Pamukkalemize karşı iyi bir görüntü yoktu ama şimdi çok güzel bir görüntümüz var. Daha önce burada gece gündüz sürekli hurdacılarla uğraşıyordum. Ama şimdi tertemiz oldu ve Pamukkalemize karşı da güzel bir görüntü ortaya çıktı” dedi.

“Pamukkale’nin güzelliklerini ortaya çıkarmalıyız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale-Karahayıt-Akköy mahallelerinin turizm bölgesi olduğunu söyleyerek, “Akköy’de hurdalık olarak kullanılan bu alandaki görüntü özellikle son dönemde aktif olarak kullanılan yamaç paraşütü, sıcak hava balonu ve Gyrocopter ile yerli ve yabancı turistler ilçemizi gökyüzünden izleme imkanı buluyor. Buradaki hurdalık havadan bakıldığında kötü bir görüntüye sebep oluyordu. Bunun yanında bölgede yaşayan vatandaşlarımızda rahatsızlık yaşıyordu. Hemen harekete geçerek kısa sürede tonlarca hurda alandan kaldırarak geri dönüşüme gönderdik. Şimdi ise bu boş alanımızı güzelleştirip tertipli bir hale getireceğiz. Balon ve yamaç paraşütü yapan vatandaşlarımız daha güzel bir Pamukkale görecekler. Turistlerimiz de buralardan görüntülerini fotoğraflarını aldıklarında o çirkin görüntülerle karşı karşıya kalmamış olacaklar. Ayrıca burada bakterilerin, böceklerin ve sineklerin üremesinin de önüne geçmiş olacağız. Yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale’nin çok daha güzel olması için” dedi.