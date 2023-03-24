  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2008 krizini bilen isim korkuttu! Bu kez İflas için o iki banka işaret edildi

Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! AK Parti Fulya Öztürk'e teklif yaptı

Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu

Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan hedefleri belirledi, o ülkenin bombardıman uçakları vurdu

Tüm Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ABD'li firma, Türkiye'de tek tek evlere gidip...

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ekonomi Turistler akın akın buraya geldi! Yüzde 37…
Ekonomi

Turistler akın akın buraya geldi! Yüzde 37…

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:23:00 -
Turistler akın akın buraya geldi! Yüzde 37…

Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaret etti. Yabancı turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış yaşandı.

Türkiye, 2023 yılının ilk iki ayında 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İki aylık dönemde artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,31 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Rusya Federasyonu yüzde 105,99 artış ile ülkemize ocak-şubat döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bulgaristan yüzde 33,19 artış oranıyla ikinci, Almanya yüzde 24,6 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran ile Gürcistan da sırasıyla Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasına girdi. İlk iki ayda Rusya’dan 507 bin 513, Bulgaristan’dan 318 bin 11, Almanya’dan ise 288 bin 124 kişi ağırlandı.

Şubat ayında da sıralama değişmedi

Türkiye’ye şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21,35 artış ile 1 milyon 870 bin 414 yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu, şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 103 artış ve 227 bin 965 kişi ile birinci olurken, Bulgaristan yüzde 17,14 artış ve 150 bin 873 kişi ile ikinci, Almanya da yüzde 15,16 artış ve 148 bin 169 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Gürcistan takip etti.

Rusya ezber bozacak! İlk kez Müslüman turist hamlesi... Yok artık!
Rusya ezber bozacak! İlk kez Müslüman turist hamlesi... Yok artık!

Dünya

Rusya ezber bozacak! İlk kez Müslüman turist hamlesi... Yok artık!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalede düşen turist yaralandı
Kalede düşen turist yaralandı

Aktüel

Kalede düşen turist yaralandı

Ülkeye gelen turistlere 3 bin 106 lira para ödeyecekler! Böyle kampanya görülmedi
Ülkeye gelen turistlere 3 bin 106 lira para ödeyecekler! Böyle kampanya görülmedi

Dünya

Ülkeye gelen turistlere 3 bin 106 lira para ödeyecekler! Böyle kampanya görülmedi

Ayasofya Camii'ni turiste açacaklarmış! Temel Karamollaoğlu Patrik kadar olamadı!
Ayasofya Camii'ni turiste açacaklarmış! Temel Karamollaoğlu Patrik kadar olamadı!

Gündem

Ayasofya Camii'ni turiste açacaklarmış! Temel Karamollaoğlu Patrik kadar olamadı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23