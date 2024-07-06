Turistik Tatvan Treni hayran bıraktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde uzun dönem boyunca sadece seyahat amaçlı yararlanılan konvansiyonel trenler artık turistik trenler olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda Turistik Doğu ve Turistik Diyarbakır ekspreslerinden sonra Turistik Tatvan Treni de ilk seferini tamamladı. Yolculuk bir günden fazla sürerken 8 vagonda, 100’ün üzerinde üniversite öğrencisi, İç ve Doğu Anadolu bölgelerini içeren yolculuk boyunca manzaranın keyfini çıkardı.

Turda, tren Ankara’dan uğurlandı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Malatya geçildi. Elazığ’da yaklaşık 3 saatlik mola verilirken, yolcular şehri gezme imkanı buldu. Yolculuk, Bingöl, Muş ve Bitlis sonrasında Tatvan’da sona erdi. Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Islahiye Medresesi gibi bölgedeki tarihi yerleri ziyaret eden katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına baktı, yerel ürünleri satın aldı. Yolculuk sonunda herkes turistik seyahate hayran kaldığını belirti.