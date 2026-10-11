Turistik Doğu Ekspresi'nde 70 sefer, bireysel bilet satışı 26 Ekim'de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer yapacağını bildirdi. Bireysel yolcular için bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak.

Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini demiryolu yolculuğuyla buluşturan trenin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, sefer takvimini şöyle açıkladı: "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak."

Hareket günleri yöne göre değişiyor. Ankara-Kars yönünde tren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz" dedi.

Beş noktada gezi molası: Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas

Gezi amaçlı duruşlar yolculara güzergâh üzerindeki şehirleri görme imkânı sunuyor. Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız" diye konuştu. Bakan, yolcuların tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacağını söyledi.

Her yataklı vagonda 20 yolcu kapasitesi

Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Uraloğlu, "Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunuyor. Bir yataklı vagonumuz toplam 20 yolcu kapasitesine sahip" açıklamasını yaptı. Trende ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek.

Uraloğlu, biletlere ilişkin olarak "Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını 26 Ekim tarihinde başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek" ifadelerini kullandı.