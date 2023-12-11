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Ekonomi Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan ilk seferine çıktı! Uğurlayan Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 13 bini aşacak
Ekonomi

Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan ilk seferine çıktı! Uğurlayan Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 13 bini aşacak

Yeniakit Publisher
2023-12-11 20:35:00 - 2023-12-11 20:49:13
Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan ilk seferine çıktı! Uğurlayan Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 13 bini aşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'nın tren garında 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı. Ankara- Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada 3 gün karşılıklı hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle uğurlandı. Uraloğlu, "Vatandaşlarımıza alternatif bir tren yolculuğu sunmak amacıyla Kars-Erzurum-Kars arasında Turistik Bölgesel Tren seferlerini başlatıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı.

Ankara Tren Garı’ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır devam ettiğini ve bin 360 kilometrelik demiryolunu ortalama 26 saatte tamamladığını hatırlatarak, "Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe katetti. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduk" dedi.

"Toplam 84 sefer gerçekleştireceğiz

Bugün başlayan yeni sezonda, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram, sömestır, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Turistik Doğu Ekspresi’ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara’dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars’tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara’dan trenle yola çıkıp Kars’tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars’a gidip oradan trenle Ankara’ya dönerek gerçekleştirebilirler."

"Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak"
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Turistik Doğu Eksperi için bilet satışlarına bugün itibariyle başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Turistik Bölgesel Trenimiz 15 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, tren hareket memuru ile Turistik Doğu Ekspresi’nin bu sezonun ilk seferini başlattı.

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