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Yerel Turist olarak geldi Müslüman oldu
Yerel

Turist olarak geldi Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-07 15:43:00 -
Turist olarak geldi Müslüman oldu

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen Alman vatandaşı Marc Jürgen Ullrich, Müslüman oldu. Adını ‘Malik Abdûlkader’ olarak değiştiren Alman turist için, ihtida töreni düzenlendi.

Alanya’ya tatil için gelen ve İslamiyet’i araştırarak Müslüman olmak isteyen Alman vatandaşı Marc Jürgen Ullrich İlçe Müftülüğüne giderek başvuru yaptı. Başvurunun ardından burada kendisi için ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya İlçe Müftü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından İslamiyet hakkında Ullrich’e bilgiler verildi.

Daha sonra Marc Jürgen Ullrich, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İsmini de Müslüman bir isimle değiştirmek isteyen Marc Jürgen ‘Malik Abdûlkader’ ismini aldı.
Müftü Vekili Arslan, İslamiyet’i seçen Abdûlkader’i tebrik ederek çeşitli kitaplar hediye etti

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