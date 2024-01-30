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Yaşam Turist kapkaççıların hedefi oldu! 9 bin 190 Euro’yu böyle çaldılar!
Yaşam

Turist kapkaççıların hedefi oldu! 9 bin 190 Euro’yu böyle çaldılar!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 13:35:00 - 2024-01-30 13:35:51

Fatih'te bir turistin içinde 9 bin 190 Euro parası bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Olay 15 Ocak'ta Fatih Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede yürüyen turist A.H kapkaççıların hedefi oldu. İki kişi, takip ettikleri A.H'nin içinde pasaport ve 9 bin 190 Euro bulunan çantasını kapkaç yaparak kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin Abdullah Ö. (22) ve Fatih K (22) oldukları tespit edildi. İki şüpheli Fatih'te gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdullah Ö.'nün 9, Fatih K.'nın ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasında
Kapkaççıların kaçtıkları an ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, çantayı çalan iki kişinin hızla koşarak kaçtıkları, turistin de onlara yakalamaya çalıştığı görülüyor.

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