Turgutlu’da sulama kanalları temizleniyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turgutlu Sulama Birliği ile birlikte ilçedeki sulama kanallarını temizledi.

Tarım sezonunun başlamasıyla çiftçilerin yoğun olarak kullandığı sulama kanalları ve çevresi Fen İşleri Müdürlüğü ve Turgutlu Sulama Birliğinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmayla temizlendi.

Turgutlu’daki sulama kanallarının temizlenmesiyle ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Toprağımızı alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimizin yoğun olarak kullandığı sulama kanallarını temizleme çalışmalarının bir kısmını Turgutlu Sulama Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Toprağımızın zarar görmemesi ve ürünlerimizin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi adına kullanılan suyun temiz olması oldukça önemli, bizler de bu bilinçle gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Sulama kanallarımızın temizlenmesinde emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ile Sulama Birliği ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek.” dedi.