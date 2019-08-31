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Turgutlu’da 970 metrelik ’Atatürk ve Türk Bayrağı’ korteji

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
Turgutlu’da 970 metrelik ’Atatürk ve Türk Bayrağı’ korteji

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümüne özel olarak 970 metre uzunluğunda ’Atatürk ve Türk Bayrağı’ korteji düzenlendi.


Turgutlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sonra coşkuyla kutladı. Turgutlu Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Turgutlulu vatandaşlar ilk olarak Koza Park’ta bir araya geldi. Zafer’in 97. yılına özel olarak hazırlanan Atatürk posteri ve Türk bayraklarını ellerine alan vatandaşlar Atatürk Bulvarı üzerinde 970 metrelik bir kortej oluşturdu. Bando ve marşlar eşliğine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na kadar gerçekleştirilen yürüyüş sonrası Turgutlulular, ünlü sanatçı Fettah Can konseriyle geceye devam etti. Fettah Can, söylediği birbirinden güzel şarkılar ile bayram coşkusunu ikiye katlarken, alanda bulunanlar ellerinde Türk Bayrakları ile bu coşkuya ortak odu. Gecede şarkıcı Fettah Can’a çeşitli hediyeler vererek teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Seçimlerde ne söz vermiştik. ’Milli ve dini bayramlarımızı en güzel şekilde kutlayacağız’ demiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Turgutlu’da ’her şey güzel olacak’ demiştik. Turgutlu’da her şey müthiş olacak bundan sonra. Benim memleketim en güzelini hak ediyor. En müthişini hak ediyor. Ben de bana verdiğiniz oyları anamın ak sütü gibi helal ettireceğim demiştim sizlere.Bu geceden başlamak üzere 7 Eylül’e kadar sürecek bir ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş’ şenliğimiz var. Her gece bu alanda farklı farklı konserler ve eğlenceler olacak. Hepinizi her gece düzenleyecek olduğumuz konserlerimize bekliyorum. Sevgili Fettah Can’a da böyle anlamlı bir günde bizlerle birlikte olarak mutluluğumuza, sevincimize, coşkumuza ortak olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Turgutlu’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fettah Can ise “Tüm Turgutluluarın ve ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" dedi.Gece İzmir Marşı ile son bulurken törenlere Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Demiray, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı da katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
  1. konser
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