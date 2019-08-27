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Turgutlu Belediyesinden Yukarı Bozkır’a Kiraz Alım Yeri

Merkeze uzak mahallerin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Yukarı Bozkır Mahallesinin kiraz alım yerini tamamladı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:47
Turgutlu Belediyesinden Yukarı Bozkır’a Kiraz Alım Yeri

Merkeze uzak mahallerin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Yukarı Bozkır Mahallesinin kiraz alım yerini tamamladı. Mahallelerin eksiklerini giderme adına çalışmaların devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yukarı Bozkır Mahallemizin ihtiyacı olan kiraz alım merkezini tamamlayarak çiftçilerimizin kullanımına sunduk” dedi.


Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Yukarı Bozkır Mahallesinin kiraz alım merkezini tamamladı. Kiraz alım merkezinin çiftçilerin kullanımına sunduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Yukarı Bozkır Mahallemizin ihtiyacı olan kiraz alım merkezinin yapımını tamamladık ve çiftçi kardeşlerimizin kullanıma sunduk. Bu anlamda çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki hasat mevsiminde çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.


Yukarı Bozkır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz’da yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür ettiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:47
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