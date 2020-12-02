Turgut Uyar kimdir hayatı kitapları
Turgut Uyar kimdir? sorusu TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde lise yılarında Naci’nin Safiye’ye Turgut Uyar’ın Durma Göğe Bakalım kitabını hediye olarak vermesi ve Naci’nin öğrencilerine göğe bakma durağı şiirini araştırmasını istemesiyle Turgut Uyar ‘ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Turgut Uyar kimdir, nerelidir? Turgut Uyar eserleri neler?
Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara’da doğdu. Altı çocuklu olan bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğmuştur. Turgut Uyarın subay olan babası Hayri Uyar sıklıkla ailesinden uzakta yaşardı. Babasının uzakta oluşu Turgut Uyar’ı çocukluk dönemlerinde oldukça etkilemiş ve naif bir kişiliğe bürünmesini sağlamıştır.
Turgut Uyar kendi ifadesi ile “hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Ağabeyim bana sataştıkça annem “‘Yapma oğlum derdi ona; ‘o içli bir çocuk” demesi ile çocukluk günlerine dair bu ifadeyi kaleme almıştır. Turgut Uyar 1985 senesinin 22 Ağustos günü hayata veda etmiştir.
Turgut Uyar hayatı
Ankara’da dünyaya gelen Turgut Uyar babasının işi gereği çok sayıda ilde yaşamıştır. Bazı sebepler ile Konya’da askeri bir ortaokulda öğrenim görmüştür. Lise döneminde ise Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Ardından ise Askeri Memurlar okulundan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından o zamanki yıllarda Kars’ın Posof isimli ilçesinde askeri bir memur olarak görev yapmıştır. Dört sene boyunca bu bölgede görevini sürdürdükten sonra Samsun ilinin Terme ilçesine göreve gönderilmiştir. İki sene boyunca burada da çalışan Turgut Uyar 1954 senesinde Ankara’ya tayin edilmesinin ardından dört sene de burada çalıştıktan sonra memurluktan istifa etmiştir.
Askeri memur olarak çalıştığı bu yıllarda görevini severek icra etmediğini söylemiştir. 1967 senesine kadar başka bir kurumda çalışan Turgut Uyar bu görevinden emekli olmuştur ve emekli olunca Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştır. Öğrencilik dönemindeyken yaptığı evliliğin ardından üç çocuğu olmuştur. İlk eşi olan Yezdan Şener ile evlilikleri boşanmayla sonuçlanmıştır. Daha sonra Ankara’da Tomris Uyar ile tanışarak evlenmişlerdir. Çok fazla alkol tüketmesi nedeni ile siroz hastalığına yakalanarak 1985 senesinin 22 Ağustos gününde vefat etmiştir.
Turgut Uyar Eserleri
Şiir Kitapları:
Arz-ı Hal
Türkiyem
Dünyanın En Güzel Arabistanı Tütünler Islak
Her pazartesi
Divan
Toplandılar
Kayayı Delen İncir
Toplu Şiir Kitapları:
Toplu şiirler
Büyük saat
İnceleme Kitabı
Bir şiirden
Göğe bakma durağı sözleri
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
Beni bırak göğe bakalım
Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat
Durma göğe bakalım