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Biyografi

Turgut Özkan kimdir nerelidir? Doğuş Üniversitesi Rektörü Turgut Özkan hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi. Peki Doğuş Üniversitesi Rektörü Turgut Özkan kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Turgut Özkan hangi görevlerde bulundu? İşte Turgut Özkan hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 09:06:00 - 2020-06-24 09:07:22
Turgut Özkan kimdir nerelidir? Doğuş Üniversitesi Rektörü Turgut Özkan hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

Prof. Dr. Turgut Özkan kimdir?

Prof. Dr. Turgut Özkan 31.01.1959 tarihinde doğmuştur. 24 Haziran 2020 tarihi itibari ile Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut Özkan atanmıştır.

 

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