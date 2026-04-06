Pakistan devrede: İran ve ABD'ye iki aşamalı ateşkes teklifi! İran ne cevap verdi?

İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimin savaşa dönüştüğü bölgede, diplomatik kanallar hareketlendi. İngiliz basını ve Reuters'ın geçtiği bilgilere göre Pakistan, çatışmaları sona erdirmek amacıyla Washington ve Tahran'a kapsamlı bir yol haritası sundu.

Pakistan'ın iki aşamalı "Barış Planı"

Pakistan tarafından hazırlanan ve gece saatlerinde taraflara iletilen teklifin içeriğinde şu maddeler yer alıyor:

İlk Aşama: Derhal ateşkes ilan edilmesi.

İkinci Aşama: 15 ila 20 gün içerisinde kalıcı ve nihai bir anlaşmaya varılması.

Kapsam: Nihai anlaşma çerçevesinde İran'ın nükleer programına ilişkin taahhütler vermesi, buna karşılık ABD'nin yaptırımları kaldırması ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması öngörülüyor.

Görüşmelerin tek iletişim kanalı olan Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın, ABD Başkan Yardımcısı JD VANCE, özel temsilci STEVE WITKOFF ve İran Dışişleri Bakanı ABBAS ARAKÇİ ile kritik telefon trafiği yürüttüğü aktarıldı.

Tahran'dan net duruş: "Hürmüz tavizi yok"

İranlı yetkililer, Pakistan’ın önerisini aldıklarını teyit ederken, Washington'un samimiyetini sorgulayan açıklamalarda bulundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın durumu hakkında şunları söyledi:

"İran, sadece geçici bir ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayacaktır. Washington'un kalıcı bir barışa hazır olduğuna dair ciddi şüphelerimiz var."

İran tarafı, ABD'nin yeniden saldırmayacağına dair somut garantiler içermeyen hiçbir "geçici" formüle sıcak bakmadıklarını ve ülkenin egemenlik haklarından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Washington baskıyı artırıyor

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar da İran’ın taleplerinden geri adım atmadığını doğruluyor. ABD tarafı ise Hürmüz Boğazı’nın bir an önce açılmasını talep ederken, Pakistan üzerinden yürütülen bu mutabakat zaptının bugün içinde sonuçlanmasını bekliyor. Bölgede silahların susup susmayacağı, tarafların bu "iki aşamalı plan" üzerindeki son kararına bağlı.