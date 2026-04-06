Türkiye'de emsali yok: Bu adada 120 kişi yaşıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de sadece bir tane bulunan adanı üzerinde 120 kişi yaşıyor. Bölgede artan yağışlar sonrası bu adada önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Türkiye'nin saklı güzelliklerinden biri olan Mada Adası, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte adeta yeniden nefes aldı.

TÜRKİYE'NİN DOĞA HARİKASI: MADA ADASI Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen nadir rotalardan biri olan Mada Adası, doğa ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim sunuyor. Isparta'da Beyşehir Gölü kıyısında bulunan ve Türkiye'de üzerinde yerleşim bulunan tek tatlı su adası olma özelliğini taşıyan Mada Adası, bölgedeki en önemli figürlerin başında yer alıyor.

Kalabalıktan uzak, özgün ve samimi bir rota arayanlar tatilciler için Mada Adası, keşfedilmeyi bekleyen, sakinliğiyle büyüleyen ve her ziyaretçisine farklı bir hikâye sunan özel bir bölge olarak ön plana çıkıyor. ADA HALKI GEÇİMİNİ NASIL SAĞLIYOR Yaklaşık 200 yıldır adada yaşayan Yörükler, geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.

ADADA SADECE 120 KİŞİ YAŞIYOR! Mada Adası'nda, 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor. Tatlı ve ufak bir ada olan Mada Adası'nın bir süredir kuraklıklarla başı dertteydi.

Son dönemde artan yağışlar kuraklıkla boğuşan Mada Adası için bir kurtuluş yolu oldu. 120 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki vatandaşlar yağışlardan sonra büyük bir mutluluk yaşadı.

Etkili olan yağışlar, Mada Adası'nda kuraklık nedeniyle düşen su seviyesini yeniden yükseltti./ kaynak: akşam

796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'
Spor

Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı so..
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin huzuruna kasteden göçmen kaçakçılarına ve "sahte belge" tacirlerine yönelik operasyonların düğmesine bu sabah basıldı. İstanbul ..
İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu!
Gündem

İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu!

İran ordusu, bölgedeki gerilimi tırmandıracak devasa bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Kuveyt’teki stratejik ABD üslerini hedef alan..
Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye ile ilgili di..
Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik
Dünya

Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik

Orta Doğu’daki savaş bütün hızıyla devam ederken The New York Times’dan çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre; ABD, İran'ın füze kapasitesini..
