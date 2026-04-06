Türkiye'de emsali yok: Bu adada 120 kişi yaşıyor!
Türkiye'de sadece bir tane bulunan adanı üzerinde 120 kişi yaşıyor. Bölgede artan yağışlar sonrası bu adada önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Türkiye'nin saklı güzelliklerinden biri olan Mada Adası, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte adeta yeniden nefes aldı.
TÜRKİYE'NİN DOĞA HARİKASI: MADA ADASI Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen nadir rotalardan biri olan Mada Adası, doğa ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim sunuyor. Isparta'da Beyşehir Gölü kıyısında bulunan ve Türkiye'de üzerinde yerleşim bulunan tek tatlı su adası olma özelliğini taşıyan Mada Adası, bölgedeki en önemli figürlerin başında yer alıyor.
Kalabalıktan uzak, özgün ve samimi bir rota arayanlar tatilciler için Mada Adası, keşfedilmeyi bekleyen, sakinliğiyle büyüleyen ve her ziyaretçisine farklı bir hikâye sunan özel bir bölge olarak ön plana çıkıyor. ADA HALKI GEÇİMİNİ NASIL SAĞLIYOR Yaklaşık 200 yıldır adada yaşayan Yörükler, geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.
ADADA SADECE 120 KİŞİ YAŞIYOR! Mada Adası'nda, 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor. Tatlı ve ufak bir ada olan Mada Adası'nın bir süredir kuraklıklarla başı dertteydi.
Son dönemde artan yağışlar kuraklıkla boğuşan Mada Adası için bir kurtuluş yolu oldu. 120 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki vatandaşlar yağışlardan sonra büyük bir mutluluk yaşadı.
Etkili olan yağışlar, Mada Adası'nda kuraklık nedeniyle düşen su seviyesini yeniden yükseltti./ kaynak: akşam
